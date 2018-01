Inversión global en energías renovables crecieron 3% gracias a China

La inversión global en energías renovables volvió a marcar un nuevo crecimiento al alcanzar una suba del 3% en 2017. De acuerdo a un informe de Bloomberg New Energy Finance (BNEF) el aumento estuvo acompañado por las sumas récord invertidas en China en energía solar.



Tras haber caído en 2016, las inversiones crecieron hasta u$s 333.500 millones en 2017. "Es el segundo mejor resultado anual observado hasta ahora", indica el informe de BNEF, que destaca el "boom extraordinario de instalaciones fotovoltaicas" en China.



El gigante asiático superó su propia récord de inversiones, con un total de u$s 132.600 millones, de los que unos u$s 86.500 millones corresponden a la energía solar, un aumento anual del 24%. En total, China creo nuevas instalaciones con capacidad de 58 GW, 20 GW más de lo que preveía BNEF, una consultora que forma parte del grupo Bloomberg.



A nivel mundial, la energía solar representó u$s 160.800 millones de inversiones en 2017, un aumento del 18% en relación a 2016. Al contrario, las inversiones en energía eólica cayeron un 12% con respecto a 2016, hasta u$s 107.200 millones.



Las demás energías renovables (biomasa, geotermia, hidroelectricidad a pequeña escala, etc.) representan menos de u$s 5.000 millones de inversiones.