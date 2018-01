Hablaron los involucrados sobre la acusación que revolucionó todo Boca

El presidente de Boca Juniors, Daniel Angelici, aseguró que ignora qué ocurrió con los dos futbolistas del plantel profesional involucrados en un supuesto escándalo nocturno, pero aseguró que "averiguará" lo que sucedido.



"No hablé con nadie. Voy a averiguar para ver qué pasó", manifestó Angelici durante una entrevista con TNT Sports cuando fue consultado por el rumor que involucra a los colombianos Edwin Cardona y Wilmar Barrios en una presunta fiesta realizada en un hotel porteño.



La versión que comenzó a circular por la mañana indicaba que los dos integrantes del equipo dirigido por Guillermo Barros Schelotto participaron de una fiesta en un hotel porteño, con mujeres y algunos excesos.



Primero habló el abogado Miguel Ángel Pierri, quien se presentó como defensor de Cardona y Barrios, para aclarar, en charla con la radio AM 990, que se trataba de una "extorsión".



Luego, el propio Edwin Cardona, en diálogo con la misma emisora, salió a defenderse y desmintió la versión. "Estoy muy dolido y triste por todo lo que se está diciendo. Tengo esposa y tres hijas", manifestó el "10" de Boca.



"Es muy extraño todo lo que salió. Nunca en mi vida tomé un cuchillo. Las mujeres para mi son sagradas, jamás en la vida haría algo así", se defendió el colombiano sobre la acusación de haber amenazado a una mujer que participó de la fiesta.



El mediocampista "xeneize" agregó que acudió a ese hotel para cortarse el pelo con un "peluquero de toda la vida" que conocía a las mujeres involucradas y que él puede "atestiguar" que nada de eso sucedió.



"Nosotros con Wilmar no tuvimos nada que ver. En mi vida había visto a esas señoritas. El peluquero sí las conocía", aseguró el futbolista de la selección de Colombia, autor de un recordado gol de tiro libre a River en el último superclásico, jugado en el estadio Monumental.



"Tengo la mente sumamente tranquila. Es una falta de respeto que manchen nuestro nombre de esta manera", afirmó Cardona, quien agregó que todavía no habló con el cuerpo técnico pero que pretende viajar este miércoles con el plantel y jugar ante Aldosivi en Mar del Plata.



Por su parte, Barrios, en ESPN, también negó las acusaciones y se preocupó por sus familiares, enterados de la noticia.



"No nos pueden demandar sin alguna prueba porque me causan problemas a mí y a mi familia. Todos estamos muy preocupados, mi señora ve y escucha cosas que me perjudican", señaló el volante colombiano.



Barrios no creyó "en primera instancia" que el hecho tuviese trascendencia, pero cuando los noticieros replicaron la información, tanto él como Cardona, se pusieron en contacto con Pierri.



"Cuando terminamos el entrenamiento, vimos que se empezó a hablar y nos pusimos a averiguar. Hablamos con el abogado y ahora vamos a investigar para llegar al final de esto", manifestó Barrios.



El mediocampista oriundo de Cartagena afirmó que están convocados para el viaje a Mar del Plata y espera que la situación se resuelva "lo más rápido posible".