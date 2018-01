Provincia: la Defensoría del Pueblo reclamó la suspensión de audiencia pública por aumento del agua

La Defensoría del Pueblo bonaerense reclamó este martes que suspenda la audiencia pública por el aumento de la tarifa del agua al considerar que "no cumple con lo estipulado por la ley".



Desde la oficina gubernamental indicaron que desde La Plata "se propone un aumento irracional" y que ocurre en un contexto "donde el servicio es deficiente o directamente se brinda sin condiciones de potabilidad en muchos distritos".



El propio defensor del pueblo de la Provincia, Guido Lorenzino, sostuvo que "los usuarios en realidad deberán pagar un doble incremento, donde se suma lo que se informará en la audiencia más la que tendrán que abonar por el reciente revalúo fiscal aplicado".



Por otra parte, desde la oficina que conduce Lorenzino recordaron otro de los cuestionamientos hechos a la audiencia programada para el 2 de febrero en La Plata tiene que ver con que la convocatoria fue realizada por el Organismo de Control de Aguas (OCABA), que fue disuelto a los días de este llamado por la nueva ley de Ministerios, por lo que la Autoridad del Agua (ADA) pasó a quedar como organismo de control.



"Esta movida también significa una quita de derechos para los consumidores, ya que el OCABA contaba en su directorio con representación de los usuarios, mientras que la ADA nol", explicó Lorenzino.



Por otro lado, el defensor del pueblo bonaerense indicó que el incremento en la tarifa del agua se produce en un momento en el que "el servicio que presta ABSA es deficiente en distintos puntos de la Provincia". En ese sentido, el funcionario destacó que "no sólo presenta cortes y deficiencias en la infraestructura, sino también graves problemas con la potabilidad".



"Los usuarios no pueden seguir haciéndose cargo de la totalidad de los aumentos, cuando los servicios siguen siendo malos y, ahora, cada vez más caros", puntualizó Lorenzino.