Gallardo: "Macri, Angelici y Tapia nos hacen tener la guardia alta"

El entrenador de River Plate, Marcelo Gallardo, se volvió a referir a la histórica frase que usó luego de las polémicas arbitrales en la semifinal que perdió con Lanús por la Copa Libertadores de América y señaló al presidente de la Nación, Maurcio Macri, a los titulares de Boca Juniors y la AFA, Daniel Angelici y Claudio Tapia, respectivamente.



"Que (Mauricio) Macri haya sido presidente de Boca o (Claudio) Tapia sea hincha de Boca nos hace tener que estar con la guardia alta siempre, pero yo debo enfocarme en lo mío y nosotros tenemos que defendernos con nuestras armas", destacó el entrenador de River en diálogo con radio La Red.



Luego, en la misma línea, agregó sobre aquellos inconvenientes que terminaron con la eliminación de su equipo de la Copa Libertadores del año pasado, partido que ganada 2 a 0 y terminó 4 a 2 a favor de Lanús, para asegurar que "cuando te va bien, todos te quieren, es algo cultural y no lo podés cambiar".



Al ser consultado sobre la próxima Libertadores y el debut ante Flamengo, el "Muñeco", respondió: "Este nuevo formato de Copa Libertadores es más difícil, hay que estar en cada detalle y lidiar con cuestiones a las que no estamos acostumbrados".



Para agregar: "La Copa Libertadores es una competencia que podés claudicar en momentos cruciales y ahí se termina todo. Debemos tener un equipo consistente, va a ser muy difícil porque además hay muchos grandes equipos que todos se reforzaron bien y la quieren ganar".



Luego, el DT de River, sobre la final del Mundial de Clubes a la que no pudo llegar el año pasado, recordó: "No quise ni ver la final de Gremio con Real Madrid, la miré de reojo pero realmente no quería saber nada con ese partido, igual Gremio tuvo una actitud livianita, yo prefiero perder 4 a 0 y mostrar otra actitud".



Finalmente, al ser consultado sobre dos jugadores históricos del equipo, aseveró: "Maidana y Ponzio no le han dado posibilidades a nadie de jugar, se entrenan con las mismas ganas y con la misma intensidad, eso es lo que pretendo de mis jugadores".



Al tiempo que sobre uno de los momentos claves en su carrera como entrenador de River, afirmó: "Después de perder con Boca 5 a 0 en Mendoza, teníamos que jugar con San Lorenzo la final de la Recopa y ese equipo me mostró personalidad, fue uno de los momentos que me marcó como entrenador".