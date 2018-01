Qué reformas se pospusieron para marzo en el Congreso

La decisión de Mauricio Macri de no convocar a las sesiones extraordinarias para febrero próximo hará que varias reformas auspiciadas por el Gobierno deberán esperar al menos hasta marzo para ser tratadas en el Congreso.



Por lo pronto, los cambios en materia laboral, la modificación de la ley orgánica del Ministerio Público Fiscal, la nueva Ley de Defensa de la Competencia y la Ley de Compre Argentino, la ley de reforma del mercado de capitales y la reforma electoral serán tratados en sesiones ordinarias luego del 1º de marzo, día en que el Presidente dará por inaugurado un nuevo año parlamentario.



La novedad de no convocar a sesiones extraordinarias llegó de la mano del Jefe de Gabinete, Marcos Peña, quien confirmó que el mandatario decidió no llamarlas para "trabajar en un calendario legislativo regular" con el objetivo de "dar todos los ámbitos de debate y desarrollo normal a la vía parlamentaria".



De ese modo, el oficialismo impulsará temas que considera fundamentales a partir de la inauguración del período ordinario de sesiones del Congreso. Entre otros temas, podrá ser abordada recién desde marzo la discusión de la ley de reforma laboral, empantanada en la Comisión de Trabajo y Previsión Social de la Cámara de Senadores.



Tal como adelantó ámbito.com, la reforma electoral también se debatirá luego de la apertura de las sesiones ordinarias. La misma está frenada en el luego que en noviembre de 2019 que los gobernadores peronistas le transmitieran a sus representantes en la Cámara alta que no había unanimidad en el apoyo a la medida del Gobierno.



Otra cuestión que también se encuentra en la Cámara alta, pero que aún no pasó por ninguna comisión, es el proyecto de ley de reforma del mercado de capitales, conocido como de Financiamiento Productivo, que ya fue aprobada por Diputados.



La ley de extinción de dominio, en cambio, cuenta con dictamen de la Comisión de Justicia y Asuntos Penales del Senado, pero aún no llegó al recinto porque tanto el peronismo como Cambiemos pretenden un compromiso de Diputados para que la norma no sea modificada cuando llegue a la Cámara baja.



También permanecen en el Senado, con sanción de Diputados, la nueva Ley de Defensa de la Competencia y la Ley de Compre Argentino. Por otro lado, la reforma a la Ley Orgánica del Ministerio Público Fiscal, que recorta poderes del Procurador y elimina fiscalías especializadas, aún sigue sin obtener dictamen de comisión.