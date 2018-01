Más de la mitad de las multas labradas en enero fueron por exceso de velocidad

El exceso de velocidad lidera el ranking de infracciones detectadas en el Operativo Verano 2018, con el 64% de las multas aplicadas en el control de 214.056 vehículos en todo el país durante la primera quincena de enero, informó el Ministerio de Transporte.



En los operativos participan organismos de esa cartera, Gendarmería, Prefectura, las agencias de seguridad vial y policías camineras de las provincias y las áreas de tránsito locales.



"Estamos uniendo esfuerzos para tener la mayor cobertura posible en rutas nacionales y terminales de colectivos de todo el país. Queremos garantizar el desplazamiento seguro de los argentinos que salen de vacaciones", señaló el ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, en un comunicado.



Para ello, indicó, "es fundamental un Estado presente. No sólo con controles sino con obras: a lo largo y ancho del territorio argentino estamos transformando rutas de doble mano en rutas seguras y autopistas", destacó.



La Agencia Nacional de Seguridad Vial lleva controlados 180.105 vehículos y labró 2.862 actas de infracción, liderando el ranking de multas el exceso de velocidad, con el 64%, seguida por la falta de documentación obligatoria -licencia, DNI, cédula verde o azul, seguro- con el 12%.



En tercer lugar se ubica la alcoholemia positiva, con un 6,2%, y en cuarto lugar aparecen la omisión del uso de luces reglamentarias, con un 4,6% de las infracciones, y la falta de revisación técnica obligatoria (RTO, con el 4,1%.



La falta de elementos de seguridad (3,5%) figura en quinto puesto lugar y por último, con el 2,4%, la falta de uso del cinturón. El 3% restante abarca las infracciones por cruzar semáforos en rojo, camiones que no respetaron la restricción en fines de semana largos y otras faltas.



Durante los primeros 15 días de enero se retuvieron 151 vehículos particulares y 299 licencias de conducir, en el 46% de los casos por alcoholemia superior a la permitida, que es de 0,5 gramos en sangre en conductores particulares, 0,2 para motociclistas y 0 para choferes profesionales. Además, los radares estadísticos -tanto fijos como móviles- detectaron 1.817 excesos de velocidad.



Estos resultados corresponden a operativos diarios sobre las rutas nacionales 3, 7, 8, 9, 12, 14, 40, 117, 123, 142, 143, 144, 146, 226, 237, 251; las provinciales bonaerenses 2, 11, 41 y 56 y las autopistas Rosario-Buenos Aires; Buenos Aires?La Plata, avenida General Paz y Panamericana.



En Pinamar se montó un operativo especial con apoyo de agentes y drones para el control de cuatriciclos: se verifica el uso del casco, que todos los conductores sean mayores de edad y que no cometan excesos que pongan sus vidas en peligro. "Los controles deben funcionar como una medida de prevención para lograr que todos viajen seguros a sus destinos turísticos", aseguró el titular de la ANSV, Carlos Perez.



Por su parte, la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) realizó 33.951 controles a micros y colectivos -91% más que en el anterior operativo de verano- a través de sus 23 delegaciones en todo el país, y retuvo 17 vehículos ilegales.



El titular de la CNRT, Pablo Castano, dijo que aumentaron "la calidad y cantidad de los controles en todo el país". "Durante 2017 los controles aumentaron un 30 por ciento respecto al año anterior y en 2018 esperamos incrementarlos un 40 por ciento", estimó el funcionario