El Papa advirtió en zona mapuche que "la violencia vuelve mentirosa la causa más justa"

Miles de peregrinos colmaron este miércoles el aeródromo de Maquehue, en la ciudad chilena de Temuco, para escuchar las palabras del papa Francisco.



Francisco se refirió a los reclamos de tierra de los indígenas mapuches y advirtió que "una cultura del reconocimiento mutuo no puede construirse en base a la violencia y destrucción que termina cobrándose vidas humanas".



"No se puede pedir reconocimiento aniquilando al otro, porque esto lo único que despierta es mayor violencia y división. La violencia llama a la violencia y termina volviendo mentirosa la causa más justa", sentenció. Criticó también como "otra forma de violencia" la elaboración de "bellos acuerdos que nunca llegan a concretarse. Bonitas palabras, planes acabados, sí, pero que al no volverse concretos terminan 'borrando con el codo lo escrito con la mano'. Eso también es violencia, porque frustra la esperanza", dijo.



El Papa recordó a "todos los que sufrieron y murieron" durante la última dictadura militar chilena (1973-1990), al encabezar una misa frente a pueblos de la Araucanía, donde funcionó un centro de detención y tortura bajo el régimen de Augusto Pinochet.



Desde la medianoche, miles de fieles iniciaron la vigilia en la base aérea de Maquehue, a la que accedían después de recorrer más de tres kilómetros a pie.



Envueltos en mantas o bolsas de dormir, con gorros y parkas para soportar el frío de la noche en el sur de Chile, los peregrinos aguardaron por horas la misa de Francisco, el segundo pontífice que visita la ciudad después de Juan Pablo II en 1987.



El Papa escogió visitar Temuco (800 km al sur de Santiago) para tomar contacto directo con indígenas mapuches, la etnia más importante de Chile, que denuncia discriminación y abusos y reclama la restitución de territorios ancestrales hoy en manos privadas.



Después de la liturgia, el pontífice se reunirá con un grupo de indígenas, cuyas identidades aún no fueron reveladas por la organización del encuentro, para posteriormente regresar a Santiago.



En la antesala, las pequeñas capillas ubicadas en las afueras de Temuco quedaron completamente destruidas, en atentados simultáneos que se suman a los sufridos por otras seis iglesias en Santiago con mensajes contrarios a la visita del papa.



Los ataques incendiarios son frecuentes en la región de La Araucanía, donde en los últimos años se cuentan más de cien atentados contra maquinaria forestal y templos religiosos.



En la región se asientan la mayoría de las comunidades mapuches, la mayor étnia chilena, que antes de la llegada de los conquistadores españoles en Chile en 1541, eran dueños de las tierras desde el río Biobío hasta unos 500 kilómetros más al sur.



Pero tras sucesivos procesos, fueron reducidos a vivir en cerca de un 5% de sus antiguos dominios.