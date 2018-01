Luego de que el gobierno de Mauricio Macri recalibrara las metas de inflación para 2018 y modificara la política monetaria con una baja de tasas, el diputado nacional por el Frente Renovador, José Ignacio de Mendiguren, cuestionó al Poder Ejecutivo por considerar que sigue faltando un plan económico. En ese marco, aseguró que "si la economía no arranca, el resto es como abanicar un cadáver".



De Mendiguren se refirió a la lucha del Gobierno para bajar la inflación y hacer crecer la economía y consideró que lo que hacen "es apretar el acelerador y el freno de mano al mismo tiempo".



Cabe recordar que el BCRA no renovó unos $ 45.000 millones en vencimientos de Lebac, que podrían volcarse al dólar en las próximas jornadas, o a otros instrumentos de inversión como las Leliq, las letras a siete días exclusivas para bancos lanzadas este año.



Se trató de la primera licitación luego de que el Gobierno y la autoridad monetaria anunciaran una suba en las metas de inflación, que estipulaba un alza del 15% para 2018, cuando inicialmente se ubicaba en un rango de entre 8 y 12%.



Días atrás, el Banco Central había aplicado un moderado recorte de 75 puntos básicos en la tasa de referencia, que se ubicó en 28%, por lo cual los analistas del mercado habían pronosticado que la tasa de Lebac también iba a bajar.



"El gobierno tiene exceso de falta de equipo. Sigue faltando un plan económico", insistió el diputado en declaraciones al programa "Mañana Sylvestre", que se emite por Radio 10.



En otro orden, el "Vasco" de Mendiguren habló sobre el exabrupto que protagonizó el ministro de Trabajo, Jorge Triaca, con una empleada doméstica (reconoció un audio que circuló en la que se escuchan insultos contra la mujer) y pidió que el funcionario de gobierno "esclarezca esta situación".



"Es una contradicción que el ministro de Trabajo tenga problemas en contrataciones", concluyó.



Triaca debió salir a pedir disculpas por un audio en el que insulta en duros términos a una exempleada que se desempeñaba en su quinta de Boulogne.



"Sandra no vengas porque te voy a mandar a la concha de tu madre, sos una pelotuda", dijo en el WhatsApp que se filtró a los medios y que finalmente el funcionario reconoció a través de un escueto descargo en la red social Twitter.