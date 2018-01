Angelici fue muy duro con Gallardo tras afirmar que hay favoritismo para Boca: "Me suena a lloriqueo"

El presidente de Boca, Daniel Angelici le contestó al técnico de River, Marcelo Gallardo, quien en las últimas horas sostuvo que en su club debían "estar con la guardia alta" de cara a los dos próximos superclásicos, el amistoso del domingo en Mar del Plata y el de marzo por la Supercopa Argentina en Córdoba, "ya que existe un favoritismo desde el poder de la AFA para con Boca".



"Me parece una afirmación desafortunada, Me suena a lloriqueo. A River le fue bien en estos años y no está bueno involucrar a distintas autoridades en estos asuntos. Cuando uno gana son méritos de los jugadores y el cuerpo técnico, pero cuando llegan las derrotas hay que hacerse cargo", disparó el titular de Boca.



Por otro lado, fue contundente a la hora de responder por los dos jugadores colombianos del plantel involucrados en un tema de agresión a dos mujeres, y al respecto sostuvo que "si las denuncias a (Edwin) Cardona y (Wilmar) Barrios son ciertas, no temblará el pulso de la directiva para actuar en consecuencia".



"No nos va a temblar el pulso para actuar de la manera correcta si están las pruebas. Si aparecen las denuncias, el club va a estar respondiendo. Pero queremos ser prudentes, porque no estamos notificados de ninguna escena. Vamos a esperar. Por eso viajarán con el plantel, ya que estamos concentrados en lo futbolístico", advirtió.



"Este año Boca se juega mucho en lo deportivo y por eso estos rumores molestan, pero mientras no existan evidencias no vamos a dar ninguna opinión", dijo el presidente de Boca en Fox Sports Radio.



Angelici anunció que este "es un tema que se va a seguir atentamente, pero no se puede estar de rumores en rumores. Si es como se está instalando en los medios, vamos a esperar. Si hay una denuncia la vamos analizar. Una vez que tengamos los elementos tomaremos una decisión como club. Sabemos lo que es Boca y esto no nos gusta, nos mortifica", admitió.