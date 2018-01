Furia en China contra Tevez: lo tildan de "basura " y "mal profesional"

Los hinchas del Shanghai Shenhua de China atacaron en las redes sociales al delantero argentino Carlos Tevez, a quien tildaron de "basura " y "mal profesional" por haber dicho que considera su paso de siete meses por el club chino como unas vacaciones.



"Tiene muy mala moral"; "es una basura, demasiado poco profesional", son algunos de los mensajes que los aficionados chinos lanzaron contra Tevez, quien hace un año se incorporaba al Shanghai Shenhua, señaló un despacho de la agencia española de noticias EFE.



Tevez, quien acaba de regresar a Boca, dijo días atrás que "estuve siete meses de vacaciones. Es lo que uno tiene que pagar por no haber estado a la altura. Cuando entraba a la cancha mi cara demostraba que no sabía ni lo que hacía ahí".



Los hinchas del club chino tomaron muy mal esos dichos del exjugador de Corinthians de Brasil, Manchester United de Inglaterra y Juventus de Italia, y lanzaron duros insultos contra él, le desearon tragedias y aseguraron que "es una desgracia para el fútbol" argentino.



"Mi sueldo en un año no puede alcanzar lo que ganó Tevez en una hora", escribió un hincha, mientras que otro opinó que "este hombre sólo piensa en engañar con un contrato grande y luego volver a Boca, engañar y volver a Boca...".



Tevez llegó a Shanghai para jugar durante dos temporadas, hasta fines de este año, pero su adaptación a China no fue la esperada y sufrió polémicas lesiones, sobrepeso que desataron fuertes críticas de los hinchas.



Durante sus siete meses en China, el "Apache" solo marcó cuatro goles y estuvo la mitad de partidos sin jugar por lesiones o por decisión del técnico a causa del flojo desempeño del jugador.