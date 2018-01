¿No era que en el país sólo jugaba en Boca? Centurión ve con buenos ojos volver a Racing

Racing Club acordó la compra definitiva del mediocampista Ricardo Centurión, según anunció el presidente de la entidad, Víctor Blanco, quien consideró que el jugador "nos va a devolver muchas alegrías".



"Llegamos a un acuerdo con Genoa y Racing se quedará con el 100% del pase. No costó convencerlo, ya que iba a ir a Málaga y tratamos de recuperar al jugador para Racing ya que era un capital que no podíamos desperdiciar", explicó Blanco en conferencia de prensa.



El club de Avellaneda aún poseía el 30 % de los derechos económicos de Centurión, pero ahora adquirieron el porcentaje restante por cuatro millones de dólares.



"Es lo que se merecía el hincha de Racing, ya que necesitábamos un jugador como Centurión, no es la 'frutilla'. Yo estoy muy contento, con mucha alegría, y soy un amante de que los jugadores que se fueron de Racing vuelvan a casa", sentenció.