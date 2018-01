Ferrero compró la división de dulces de Nestlé en EEUU

El Grupo Ferrero y sus compañías afiliadas ("Ferrero"), una compañía de dulces de escala global, anunció un acuerdo definitivo conforme al que adquiere la división de dulces de Nestlé por u$s 2.800 millones en efectivo. La división de dulces de Nestlé en EE.UU generó ventas de aproximadamente u$s 900 millones en 2016.



Ferrero adquirirá más de 20 marcas estadounidenses con un rico patrimonio y una fuerte imagen, incluidas las marcas de chocolates icónicas como Butterfinger, BabyRuth, 100Grand, Raisinets, Wonka y el derecho exclusivo de la marca de dulces Crunch y determinadas categorías en EE.UU., al igual que las marcas de caramelos SweeTarts, LaffyTaffy, y Nerds.



Con dicha operación, Ferrero será la tercera compañía de dulces más grande en el mercado de EE.UU., donde es muy reconocida por sus pastillas Tic Tac, los pralinés Ferrero Rocher, la crema de avellanas Nutella, las marcas de chocolate Fannie May y Harry London, y Ferrara Candy Company, que fuera recientemente adquirida por una compañía afiliada a Ferrero y cuyo portfolio incluye Trolli, Brach's y Black Forest Gummies.



Ferrero adquirirá las plantas de producción de Nestlé ubicadas en Bloomington, Franklin Park e Itasca, Illinois así como los empleados vinculados a la división de dulces, y continuará operando en las oficinas de Glendale, California, al igual que en sus otras ubicaciones actuales en Illinois y Nueva Jersey.



Giovanni Ferrero, Presidente Ejecutivo del Grupo Ferrero, declaró: "Estamos muy entusiasmados con la adquisición del negocio estadounidense de dulces de Nestlé, que cuenta con un portfolio sobresaliente de marcas icónicas con una rica historia y una importante imagen. Junto con la presencia actual en EE.UU. de Ferrero, incluyendo las recientemente adquiridas Fannie May Confections Brand y Ferrara Candy Company, tendremos una escala sustancialmente más importante, una oferta más amplia de productos de alta calidad para los consumidores a través de los snacks de chocolate, dulces y las categorías de temporada, al igual que nuevas e interesantes oportunidades de crecimiento en el mercado de dulces más grande del mundo. Les damos la bienvenida a Ferrero al talentoso equipo de Nestlé y continuaremos invirtiendo y desarrollando nuestros productos y las marcas en este mercado clave, estratégico y atractivo."



"Nuestro compromiso de ofrecer valor a los consumidores y clientes de EE.UU. se verá reforzado con la llegada a nuestro portfolio de marcas tan sólidas de dulces y chocolates," declaró Lapo Civiletti, CEO del Grupo Ferrero.



La operación está sujeta a las condiciones de cierre habituales y aprobaciones regulatorias y con fecha de cierre para fines del primer trimestre de 2018.



Credit Suisse Securities, Davis Polk y Wardwell LLP y Lazard actuaron como asesores Legales de Ferrero.