Dujovne anunció que "sobrecumplió" meta fiscal de 2017: déficit primario fue 3,9% del PBI ($ 404.000 M)

El ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, con satisfacción anunció este miércoles que "Hemos sobrecumplido la meta en 0,3 puntos porcentuales del PBI y estamos satisfechos, aunque también somos conscientes que tenemos que mejorar la forma de ejecución del Presupuesto, porque hay espacio para que se ajuste más a la realidad", señaló el funcionario en la conferencia de prensa que se llevó a cabo en el Palacio de Hacienda.



El resultado fue que "las cuentas del año pasado cerraron con un déficit de $404.000 millones, equivalente a 3,9% del PBI, dijo. El ministro explicó que por primera vez desde 1991 el gasto cae 1 punto porcentual del PBI con crecimiento económico.



El titular de la cartera económica reconoció que "alcanzar este resultado no fue una tarea sencilla", pero no obstante se comprometió a bajar a 3,2% el déficit primario para este año. El miembro del Gabinete recordó que "las expectativas del mercado arrancaron el año con pronósticos de $430.000 millones y el dato final se ubicó muy por debajo, precisamente en $404.142 millones".



Los ingresos crecieron 22,6% (+28,1% si no se cuentan los recursos del blanqueo), por encima del gasto que representó 21,8% y según señaló Dujvone "es la primera vez que ocurre algo así desde 2004". En términos reales (descontando la inflación) el gasto primario se redujo -3,1% con respecto a 2016.



En tanto, la reducción del déficit primario con respecto a 2016 fue de 0,4 puntos del PBI, aunque el esfuerzo fue mayor dado que el Tesoro tuvo menores recursos en parte por el blanqueo, la devolución gradual del 15% a las provincias (Anses) y se redujo la deuda flotante.



• Ajuste



Achicar el gasto público es uno de los ejes fundamentales para bajar la inflación y la meta es ambiciosa: este año el déficit primario debe ser 3,2% del PBI, 2.2% en 2019; 1.2% en 2020.



La reducción estimada no es menor ya que el 76% del Presupuesto corresponde al gasto social y queda poco margen para el ajuste.



En este sentido, el recorte se viene orientando en los subsidios económicos que, como planteo el ministro de Hacienda; se planean "eliminar definitivamente los correspondientes a gas y electricidad en el 2019, a excepción de los que corresponden a tarifa social, en tanto que los del transporte se darán de baja en el 2021".



Más allá de las tarifas el funcionario explicó que por ejemplo, Aerolíneas Argentinas tuvo una "baja del déficit del orden del 46%" y destacó que la Casa de la Moneda ya se autofinancia.



El Gobierno aspira a recortar también la masa salarial de los empleados estatales aunque reconoce que tiene poco margen. En principio, la reducción pasa por no renovar (en los organismos que es posible) las bajas por jubilaciones estimada en un 3% del total.



En referencia a la discusión salarial aclaró que: "No tenemos previsto ningún recorte salarial, sino una paritaria en el mes de junio que será negociada" (por los salarios estatales).



Respecto a la reducción de cargos políticos el funcionario anticipó que en las "próximas semanas" se firmará un "decreto que prevé un recorte en los cargos políticos" al tiempo que reconoció que "el impacto fiscal será moderado pero es una medida que hay que tomarla".



En el Gobierno saben que no se obtendrá un ahorro significativo pero que la medida apunta a mejorar la eficiencia del Estado. En tanto que la reducción del déficit primario con respecto a 2016 fue de 0,4 puntos, pero el esfuerzo fiscal resultó aún mayor, equivalente a 1,7% del PBI:



Respecto al déficit financiero (incluye capital e intereses de la deuda) Dujvone reconoció que "subió 0,1 puntos porcentuales del PBI y aspiramos a que se amortigüe el costo de intereses de este año en línea con la baja del déficit primario proyectado".



El titular de Hacienda aclaró que no "subestimamos el déficit financiero, le damos relevancia, pero es importante entender que se trata de un déficit más volátil a diferencia del primario que estamos en condiciones de controlar directamente", aseveró el ministro.



El ministro resaltó que el esfuerzo fiscal del año pasado fue del 1,7% del PBI, gracias a la reducción del déficit primario, también de la deuda flotante, los menores recursos por blanqueo y por devolución del 15% a las provincias.



El cambio de meta de la inflación (15%) para Dujovne permitirá trabajar con "mayor credibilidad y actuar con más fuerza" en la aplicación de la política económica impulsada por el Gobierno.