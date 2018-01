Finocchiaro a Ctera: "Se creen que son el ombligo del mundo"

El ministro de Educación, Alejandro Finocchiaro, aseguró que el decreto que modifica las pautas para la negociación a nivel nacional entre gremios docentes y Gobierno "no es contra nadie" sino que busca "ordenar" y "poner blanco sobre negro" en relación a "la confusión que existía cuando se hablaba de la existencia de una paritaria nacional".



Sin embargo dedicó unas palabras a Ctera al decir "hay determinados actores que creen que son el ombligo del mundo, pero cuando dictamos una medida o intentamos una política pública lo hacemos pensando en la gente y no en la reacción que puedan tener las distintas variables del kirchnerismo".



De hecho, recalcó que la respuesta dada por la Ctera al decreto publicado -que anticipó que denunciará al gobierno ante la OIT y que cuestionará acá en la Justicia la medida- es "absolutamente política".



"Que hayan gozado de determinados privilegios durante la gestión kirchnerista no quiere decir que esos privilegios se tengan que mantener cuando no tienen una base normativa", dijo el ministro, quien puso como ejemplo que el hecho de que en esa mesa de negociación hubiera cinco representantes de Ctera y uno por cada uno de los otros cuatro gremios "no reflejaba una proporcionalidad real sino un acuerdo político".



"Así, había una mayoría automática, cuando, ahora, habrá una mesa pluralista y democrática", sostuvo el funcionario, quien minimizó el impacto que el decreto dictado hoy pueda tener en la actitud de la Ctera frente al inicio del ciclo lectivo porque -sostuvo- ese gremio "ya tenía decidido ir al conflicto".



"Estamos abiertos al diálogo, como siempre, porque somos un gobierno que dialoga pero que también gobierna", añadió el ministro, quien fundamentó la exclusión de la cuestión salarial de la mesa de negociación con los gremios docentes a nivel nacional con la afirmación de que "sería incongruente que el Estado Nacional discutiera el tema, cuando no paga un solo sueldo" docente, sino que lo hacen las provincias.



El ministro definió al espíritu del Decreto 52/2018 publicado en el Boletín Oficial que, según dijo el ministro, "ordena un montón de cuestiones que en el anterior decreto reglamentario" del artículo 10 de la Ley de Financiamiento Educativo "generaban confusiones y malentendidos" como "la supuesta existencia de una paritaria nacional".



"Si el entonces presidente Néstor Kirchner -que fue quien dictó el decreto reglamentario modificado hoy por el Gobierno nacional- hubiese querido la paritaria nacional docente, hubiera hecho una ley de paritaria, cosa que no hizo", argumentó Finocchiaro.



De hecho, indicó que la nueva norma "aclara y ordena hacia el futuro" los temas que abarcará, desde ahora, la negociación entre el Gobierno nacional y los gremios docentes -también del orden nacional- que pasarán por cuestiones "de índole absolutamente gremial", excepto la cuestión salarial.



En ese marco, el ministro se encargó de resaltar que la nueva norma "no es contra nadie", con lo cual aludió a las críticas lanzadas por el gremio Ctera a la decisión oficial de igualar la representación de los gremios docentes nacionales en ese ámbito de discusión, cuando la normativa anterior establecía que debía ser proporcional.



Además, remarcó que la cuestión incluso "queda saldada" con la inclusión en el decreto de la pauta fijada en el acuerdo alcanzado en el 2016, cuando se estableció que el piso de la discusión salarial debía ser "un 20 por ciento por encima del salario mínimo, vital y móvil".



En tanto, en declaraciones a radio Mitre, el ministro lamentó "que se haya generado toda una ilusión" en referencia a este tema, la que evaluó "duró muy poco ya que el ex ministro (de Educación, Alberto) Sileoni, de cuatro paritarias no cerró tres, las tuvo que sacar por decreto, y esto tiene que decir algo".