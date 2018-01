Los gremios que operan con LATAM anunciaron un paro desde el viernes

Los sindicatos que nuclean al personal de tierra, al personal superior, tripulantes de Cabina, Pilotos y Técnicos de LATAM anunciaron este miércoles que tras el fracaso de las negociaciones paritarias lanzaron un paro, desde el viernes próximo a las 0 hs, cuando "no se garantizará el normal funcionamiento del servicio en los vuelos de LATAM Argentina".



"La paritaria del Grupo LATAM se encuentra vencida desde el 31 de diciembre y los plazos conciliatorios caídos", informaron los gremios.



En un comunicado, instaron a la empresa a solucionar el conflicto salarial que "tendrá consecuencias en el servicio producto de la intransigencia empresaria que hasta la fecha no ha realizado una propuesta superadora al 17% de aumento salarial".



Los cinco gremios aeronáuticos APTA, APA, UPSA, ATCPEA, APLA, informaron que "a partir de las 0 hs del día viernes 19 de enero" los trabajadores del sector no garantizarán "el normal funcionamiento de las operaciones del grupo LATAM".



El comunicado finaliza con la clara postura de los cinco sindicatos, que "aun agotándose todos los palazos conciliatorios legales", apuestan una vez más al dialogo, e instan a la empresa "a solucionar el conflicto para evitar la interrupción del servicio".