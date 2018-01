Dimitrov tuvo demasiado trabajo, pero sigue en carrera

El búlgaro Grigor Dimitrov y el francés Jo-Wilfred Tsonga debieron sufrir este miércoles pero finalmente remontaron y ganaron sus encuentros de la segunda ronda del Abierto de Australia.



Dimitrov, campeón del Masters de Londres y semifinalista en 2017 en Melbourne necesitó casi tres horas y media de juego y un dramático quinto set para ganar por 4-6, 6-2, 6-4, 0-6 y 8-6 al estadounidense Mackenzie McDonald.



Tsonga, de su lado, tuvo que librar una dura batalla para eliminar del certamen al joven canadiense Denis Shapovalov por 3-6, 6-3, 1-6, 7-6 (5) y 7-5.



Ante Dimitrov, McDonald plantó batalla pese a sus 22 años y estar en el puesto 186 del ranking, y sorprendió a propios y extraños con su espectacular nivel en la Rod Laver Arena.



El estadounidense, que ingresó desde la clasificación, jugó apenas su segundo partido en el cuadro principal de un Grand Slam, pero logró poner en serios aprietos al tercero del mundo, quien celebró el triunfo con un enorme grito de desahogo.



Ahora, en tercera ronda, Dimitrov chocará ante el joven ruso Andrey Rublev, que superó al chipriota Marcos Baghdatis por 6-4, 6-7 (5), 6-4 y 6-2.



También remontó Tsonga, 15° favorito en Melbourne, quien derrotó en un espectacular partido a Shapovalov.



El veterano francés llegó a tener desventaja de 5-2 en el set decisivo, pero tras ejecutar un tiro entre sus piernas hilvanó cinco games consecutivos para llevarse la victoria en tres horas y 37 minutos. Curiosamente, Tsonga logró el triunfo a pesar de haber sumado menos puntos que su rival en el estadio Margaret Court: 153 frente a 160.



La siguiente instancia no será nada fácil para el de Le Mans: afrontará en tercera al local Nick Kyrgios, que superó al serbio Victor Troicki con parciales de 7-5, 6-4 y 7-6 (2).



Junto a Tsonga avanzó el croata Marin Cilic, sexto favorito, que derrotó al portugués Joao Sousa por 6-1, 7-5 y 6-2. Su siguiente rival será el estadounidense Ryan Harrison, que eliminó al uruguayo Pablo Cuevas, 31° sembrado, por 6-4, 7-6 (5) y 6-4.



El español Pablo Carreño, por su parte, avanzó gracias al abandono de Gilles Simon cuando el décimo favorito ganaba 6-2 y 3-0. El francés, de 33 años, dejó el encuentro después de apenas 44 minutos por un problema en el muslo izquierdo.



En el cuadro femenino, la danesa Caroline Wozniacki tampoco la tuvo fácil, pues levantó match points y una desventaja de 5-1 en el set decisivo para vencer a la croata Jana Fett por 3-6, 6-2 y 7-5. Su próxima rival será la holandesa Kiki Bertens.



Junto a Wozniacki avanzó también la ucraniana Elina Svitolina, cuarta favorita, que derrotó a la checa Katerina Siniakova por 4-6, 6-2 y 6-1.



Svitolina se enfrentará por un lugar en octavos de final a su compatriota de 15 años Marta Kostyuk, que le ganó a la la local Olivia Rogowska por 6-3 y 7-5. Kostyuk se convirtió así en la tenista más joven que alcanza la tercera ronda de Australia desde la suiza Martina Hingis en 1996.



La suiza Belinda Bencic, en tanto, no pudo sostener el nivel tras su victoria sobre Venus Williams y cayó por 6-1 y 6-3 ante la tailandesa Lusika Kumkhum, quien ingresó al certamen desde la clasificación.



A continuación, los resultados de la cuarta jornada del Abierto de Australia:



- Singles masculino - Segunda ronda:



Rafael Nadal (ESP/1) derrotó a Leonardo Mayer 6-3, 6-4, 7-6 (4)

Damir Dzumhur (BOS/28) a John Millman (AUS) 7-5, 3-6, 6-4, 6-1

Diego Schwartzman (24) a Casper Ruud (NOR) 6-4, 6-2, 6-3

Oleksandr Dolgopolov Jr. (UCR) a Matthew Ebden (AUS) 7-6 (0), 6-3, 6-4

Pablo Carreño-Busta (ESP/10) a Gilles Simon (FRA) 6-2, 3-0 y abandono

Gilles Muller (LUX/23) a Malek Jaziri (TUN) 7-5, 6-4, 6-7 (5), 3-6, 6-2

Ryan Harrison (EEUU) a Pablo Cuevas (URU/31) 6-4, 7-6 (5), 6-4

Marin Cilic (CRO/6) a João Sousa (POR) 6-1, 7-5, 6-2

Grigor Dimitrov (BUL/3) a Mackenzie McDonald (EEUU) 4-6, 6-2, 6-4, 0-6, 8-6

Andrey Rublev (RUS/30) a Marcos Baghdatis (CYP) 6-4, 6-7 (5), 6-4, 6-2

Nick Kyrgios (AUS/17) a Viktor Troicki (SER) 7-5, 6-4, 7-6 (2)

Jo-Wilfried Tsonga (FRA/15) a Denis Shapovalov (CAN) 3-6, 6-3, 1-6, 7-6 (4), 7-5

Kyle Edmund (GBR) a Denis Istomin (UZB) 6-2, 6-2, 6-4

Nikoloz Basilashvili (GEO) a Ruben Bemelmans (BEL) 7-5, 6-1, 6-3

Andreas Seppi (ITA) a Yoshihito Nishioka (JPN) 6-1, 6-3, 6-4

Ivo Karlovic (CRO) a Yuichi Sugita (JPN) 7-6 (3), 6-7 (3), 7-5, 4-6, 12-10





- Singles femenino - Segunda ronda:



Luksika Kumkhum (TAI) derrotó a Belinda Bencic (SUI) 6-1, 6-3

Petra Martic (CRO) a Irina Begu (RUM) 6-4, 7-6 (3)

Elise Mertens (BEL) a Daria Gavrilova (AUS/23) 7-5, 6-3

Alize Cornet (FRA) a Julia Görges (ALE/12) 6-4, 6-3

Denisa Allertová (RCH) a Shuai Zhang (CHN) 6-4, 7-6 (5)

Magda Linette (POL) a Darya Kasatkina (RUS/22) 7-6 (4), 6-2

Marta Kostyuk (UCR) a Olivia Rogowska (AUS) 6-3,7-5

Elina Svitolina (UCR/4) a Katerina Siniaková (RCH) 4-6, 6-2, 6-1

Jelena Ostapenko (LET/7) a Ying-Ying Duan (CHN) 6-3, 3-6, 6-4

Anett Kontaveit (EST/32) a Mona Barthel (ALE) 6-3, 4-6, 6-3

Kaia Kanepi (EST) a Mónica Puig (PUR) 6-4, 6-3

Carla Suárez (ESP) a Tímea Babos (HUN) 6-4, 2-6, 6-2

Kateryna Bondarenko (UCR) a Anastasia Pavlyuchenkova (RUS/15) 6-2, 6-3

Magdaléna Rybáriková (SVK/19) a Kirsten Flipkens (BEL) 6-4, 0-6, 6-2

Kiki Bertens (HOL/30) a Nicole Gibbs (EEUU) 7-6 (3), 6-0

Caroline Wozniacki (DIN/2) a Jana Fett (CRO) 3-6, 6-2, 7-5