La noche negra de Messi: le atajaron un penal y perdió el clásico en la última jugada

Espanyol venció 1-0 a Barcelona este miércoles en la ida de los cuartos de final de la Copa del Rey, infligiéndole su primera derrota de la temporada, mientras Valencia y Sevilla se impusieron 2-1 a Alavés y Atlético de Madrid, respectivamente, en la primera entrega de sus respectivas eliminatorias.



El juvenil Óscar Melendo hizo el gol de la victoria perica en el derbi catalán al rematar en el área un pase atrás de la línea de fondo de Marc Navarro (88).



Barcelona, en el que Ernesto Valverde había introducido muchas rotaciones, sufrió así su primera derrota desde que en agosto, en la pretemporada, cayera en la Supercopa de España ante el Real Madrid. Cortó así una racha de 29 partidos sin perder.



El Barça, invicto en la Liga española y Liga de Campeones, tendrá que intentar levantar el resultado el jueves de la próxima semana en la vuelta de la eliminatoria en el Camp Nou.



Los azulgrana sufrieron este miércoles para desarrollar su juego de toque frente al muro que Espanyol levantó en el campo y tuvieron que ver cómo el portero Diego López le atajó un penal a Messi (62) en la ocasión que cambió el partido.



Tras una primera parte en la que ambos equipos se mostraron muy prudentes, más preocupados por no encajar que por marcar, el encuentro se aceleró en la segunda parte.



En Barcelona, Valverde metió a Luis Suárez, suplente de inicio, para acompañar a Messi y dar más agresividad al ataque.



• Diego López puede con Messi.



El rosarino había protagonizado en la primera parte dos disparos consecutivos blocados por Diego López (24), quien viviría su mejor momento al detenerle un penal.



Esteban Granero derribó a Sergi Roberto y el árbitro no dudó en señalar el punto de penal, pero el tiro raso y ajustado al palo de Messi lo sacó el portero perico.



La parada dio alas a un Espanyol, que se lanzó al ataque, pero tendría que esperar casi hasta el final para hacer el gol de la victoria.



Marc Navarro se fue por la derecha hasta la línea de fondo para dar un pase atrás al área, donde apareció Melendo para marcar (88) e infligir su primera derrota de la temporada al eterno rival de la capital catalana.



"Algún día sabíamos que iba a llegar", reconoció el centrocampista azulgrana, Sergio Busquets, a la televisión Bein Sports tras el partido.



• Sevilla asalta el Metropolitano.



En Madrid, Sevilla logró una victoria balsámica en cancha del Atlético.



Diego Costa adelantó a Atlético de Madrid al aprovechar un rechazo, antes de que el arquero Miguel Ángel Moyá igualara tras tocar la pelota luego de un desvío en un defensor y sobre la campana el tucumano Joaquín Correa hizo el 2-1.



Sevilla, que llegaba a Madrid con la intención de revertir su mala racha en Liga, propuso más frente a un Atlético que apostó por la salida al contraataque y los balones largos en busca de Diego Costa.



El hispano brasileño abrió el marcador con un disparo cruzado, pero poco duró la alegría rojiblanca, ya que en un centro de Jesús Navas, el arquero Moyá metió mal la mano para introducir la pelota en su portería y permitir la igualada de Sevilla.



Cerca del final, una contra de Sevilla la culminó Correa cruzando ante la salida de Moyá para poner a Sevilla en ventaja de cara a la vuelta.



En el tercer partido del día, Valencia se llevó un susto ante un Alavés, que acabó con diez por la expulsión de Diéguez por doble amonestación.



Los vascos se adelantaron en el marcador con un disparo de Rubén Sobrino, pero Gonçalo Guedes empató y Rodrigo hizo el gol de la victoria valencianista.



La victoria permite al equipo che viajar el miércoles con ligera ventaja a Vitoria, aunque no podrá descuidarse.