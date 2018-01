La oposición manifestó su "rechazo" por los dichos de Triaca y pidió su renuncia

Miembros de la oposición expresaron este miércoles su rechazo por el polémico audio por el cual el ministro de Trabajo, Jorge Triaca, agredió a su exempleada doméstica Sandra Heredia y pidieron su renuncia.



"Con la bandera que nos caracteriza por la defensa del trabajador y la clase media, el Frente Renovador manifiesta su total rechazo y preocupación ante la actividad ilegal desarrollada por quien debe velar por el trabajo registrado", indicó el massismo en un comunicado de prensa.



Para el Frente Renovador, el hecho del despido de la empleada "sin pagarle la correspondiente indemnización" tiene el "agravante de que la trabajadora fue insultada y maltratada por el ministro".



En la Argentina, "el 20% de las trabajadoras se desempeña en el servicio doméstico. Una rama que aún hoy sufre de las informalidades y de los salarios más bajos de nuestro país", concluyó el texto.



El jefe de la bancada del Frente para la Victoria en Diputados, Agustín Rossi, indicó que "el escándalo del Ministro Triaca se inscribe dentro del primer mandamiento macrista: 'haz lo que yo digo pero no lo que yo hago".



"Ahora entendemos más porque el Gobierno defiende una reforma laboral con un fenomenal perdón a aquellas empresas con trabajadores en negro. De la misma manera que utilizaron el blanqueo de capitales para sus familiares, quieren hacer lo mismo con la reforma laboral, beneficiándose ellos y sus amigos con un jubileo de deudas previsionales y sanciones laborales", expresó.



"Dicen combatir 'las mafias sindicales' con una intervención en el SOMU para nada transparente, llena de irregularidades, con designaciones irrisorias, todo hecho con los aportes de los trabajadores. Vamos a citar al Ministro Triaca para que venga a la Cámara de Diputados a dar explicaciones", agregó.



En tanto, la legisladora del FIT, Myriam Bregman, expresó vía Twitter: "Los Triaca con sus puestos en el Estado nos salen más un millón de pesos por mes: las hermanas, la esposa, el cuñado. Eso sí: son muy ahorrativos a la hora de registrar a sus trabajadores. ChauTriaca".



"Triaca es un símbolo del gabinete. Humilló, negreó y además transformó a su empleada doméstica en ñoqui del SOMU. Una pinturita ¿Este Ministro tampoco se va?", dijo a su turno Néstor Pitrola.



Por su parte, el exjefe de Gabinete, Aníbal Fernández, se preguntó: "Triaca ¿Ya renunció?" y pasó a enumerar: "Empleada doméstica designada en SOMU intervenido. Delitos: 1) Defraudación al Estado por tenerla en blanco, 2) Abuso de autoridad por designarla en sindicato intervenido, 3) Administración fraudulenta por hacerle pagar al sindicato gastos privados". "¿No renunció?", reiteró.



Otro de los que manifestó su opinión respecto a la actitud del ministro de Trabajo fue el legislador porteño por Unidad Ciudadana, Leandro Santoro: "Si se enojan por como el ministro de trabajo trata a su empleada doméstica, no me quiero imaginar lo q va a pasar cuando se enteren que el ministro de Agroindustria tenía a dos hermanos reducidos a la servidumbre en su campo de Entre Ríos! ¿O con eso no pasa nada?".



Por último, la legisladora bonaerense María Teresa García ironizó: "Señor Funcionario público Jorge Triaca, también su jardinero nombrado en el SOMU? Haganos y hagase un favor, renuncie. Esto no tiene justificación. La interventora del SOMU era Griselda Gambaro".