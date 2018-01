Trump designó a un juez como nuevo embajador de EEUU en la Argentina

Donald Trump, presidente de Estados Unidos, finalmente designó a Edward Prado como nuevo embajador en la Argentina. Así lo indicó la Casa Blanca en un comunicado oficial, al que accedió NA.



Prado tiene 70 años y durante 14 años fue juez en la Corte Federal de Apelaciones del Quinto Distrito, que tiene jurisdicción sobre los estados de Texas, Luisiana y Misisipi, informó la Casa Blanca en un comunicado.



De ser confirmado por el Senado como embajador, Prado dejaría su cargo vitalicio en ese tribunal, para el que fue nominado en 2003 por el entonces presidente republicano, George W. Bush (2001-2009). Nacido en 1947 en San Antonio (Texas), Prado no tiene experiencia en el plano diplomático, aunque sí una carrera judicial de casi 35 años.







Prado pasó 19 años como juez federal de la Corte del Distrito Oeste de Texas, y con anterioridad había sido fiscal federal por el mismo distrito, un periodo durante el cual participó en el comité asesor del fiscal general de Estados Unidos. Graduado y doctorado en Derecho por la Universidad de Texas en Austin, Prado habla "español con fluidez", según la Casa Blanca.



Vale recordar que Estados Unidos no tiene un representante diplomático en nuestro país desde la salida de Noah Mamet, quien abandonó el Palacio Bosch hace un año, justamente cuando el republicano llegó a la Casa Blanca. Desde entonces, la embajada está liderada por un encargado de negocios, Tom Cooney, que tiene experiencia diplomática previa en Santiago de Chile, Shanghái, Pekín y Washington.



Mamet había sido nombrado el expresidente Barack Obama en enero de 2015, pocos meses antes de la salid del poder de Cristina de Kirchner de Balcarce 50. La vacante en el coqueto edificio de la avenida Libertador no es una novedad ya que entre el nombramiento de Mamet y la salida de su antecesora, Vilma Martínez, pasaron casi dos años.