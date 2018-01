El FBI detuvo a un exagente de la CIA acusado de vender datos a China

El FBI arrestó a un exagente de la CIA sospechado de haber vendido a Pekín los nombres de todos los informantes que la Agencia de Inteligencia tenía en China y que desde 2010 fueron arrestados o muertos, una de las peores debacles recientes de los 007 de Langley. Lo reveló este miércoles el diario New York Times.



El arrestado, Jerry Chun Shin Lee, de 53 años, trabajó para la CIA desde 1994 a 2007. Vivía en Hong Kong pero al retornar a Estados Unidos fue detenido en el aeropuerto JFK de Nueva York, acusado de haber conservado ilegalmente informaciones sobre la defensa nacional.



El FBI inició su investigación en 2012, luego de que la CIA comenzara a perder a sus informantes en China. En agosto de ese año, Lee y su familia viajaron de Hong Kong a Estados Unidos y se hospedaron en hoteles de Hawai y Virginia, donde sus pertenencias fueron registradas por agentes del FBI sin que él lo supiera.



Los agentes descubrieron que Lee tenía en su poder material clasificado y no estaba autorizado. Se trata de dos pequeña libretas con notas escritas a mano que contenían datos clasificados, incluidos detalles de reuniones entre informantes de la CIA y agentes encubiertos, así como sus nombres reales y números de teléfono.



Más de una docena de informantes de la CIA han sido asesinados o encarcelados por el gobierno chino durante los últimos siete años.



Los investigadores no descartaron la hipótesis de que el gobierno chino haya pirateado las comunicaciones cubiertas de la Agencia con sus fuentes de información en el exterior.



Según la prensa estadounidense, Lee compareció este martes ante un juzgado del Distrito Este de Nueva York. Está acusado de retención ilegal de información de defensa nacional y, en caso de ser declarado culpable, podría afrontar una pena máxima de 10 años en prisión.