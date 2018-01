Ctera en pie de guerra por el decreto: "No van a conseguir que abandonemos la lucha"

La Confederación de Educadores de la República Argentina (Ctera) continúa en pie de guerra con el Gobierno luego de que éste diera a conocer el decreto 52/2018 a través del cual se modifican las reglas para las negociaciones salariales del sector y desactiva el argumento para convocar a la paritaria nacional.



En ese marco, la titular de la confederación gremial, Sonia Alesso, dijo que "los países serios tienen paritarias y respetan los convenios colectivos", al tiempo que agregó que van a volver a denunciar a las autoridades nacionales ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT).



Alesso sostuvo en declaraciones al programa "Mañana Sylvestre", que se emite por Radio 10, que van a convocar a un congreso de CTERA para discutir "las medidas de acción" y ratificó la decisión de trasladar una denuncia contra el Gobierno ante la OIT.



"No van a conseguir que CTERA abandone la lucha. Nosotros tenemos una historia peleando, hemos llevado adelante luchas ejemplares", afirmó la dirigente gremial.



"Esto es la violación de nuestro convenio colectivo de trabajo. No saben cómo explicar este mamarracho jurídico", consideró respecto del decreto que le quita representatividad a Ctera a la hora de negociar la paritaria docente.



En tanto, apuntó contra el ministro de Educación al señalar que "ya no sabe cómo bastardear la representación de los trabajadores". "Si no existe una paritaria nacional como dice el ministro, ¿por qué se hace un decreto para derogarla?, cuestionó Alesso.



Cabe recordar que el último miércoles, la Ctera anunció que llevará el caso a la Organización Internacional del Trabajo (OIT), contra el decreto 52/2018 que cambia la reglamentación de la Ley de Financiamiento Educativo y licua el poder de la entidad sindical en la paritaria docente.



"Desde la Ctera repudiamos y rechazamos firmemente la decisión unilateral y arbitraria del Gobierno Nacional que modifica las condiciones de la Paritaria Nacional Docente, que habían sido refrendadas por la Ley 26.075 de Financiamiento Educativo y por el Decreto 457 del año 2007", señaló en un comunicado el mayor sindicato educativo del país.