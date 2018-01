Del Potro tuvo que llevar su físico al extremo para sobrevivir a un infierno y avanzar en Australia

Juan Martín Del Potro venció a Karen Khachanov, en la segunda ronda del Abierto de Australia, primer Grand Slam del año que se disputa en el complejo Melbourne Park y reparte más de 25 millones de dólares en premios.



Del Potro, décimo en el ranking mundial de la ATP, superó al tenista ruso en el tercer turno de la cancha Hisense Arena por 6-4, 7-6 (7-4), 6-7 y 6-4, al que enfrentó tras derrotar al estadounidense Frances Tafoe por 6-3, 6-4 y 6-3.



El ruso, de 21 años y 47 del ranking, planteó una durísima batalla que añadió más exigencia a las condiciones ya de por sí extremas del encuentro, que se jugó con una temperatura de 39 grados en la tarde de Melbourne.



Del Potro terminó el partido disputado en la Hisense Arena en el límite físico. Durante el cuarto set, el décimo del ranking tuvo que ser atendido en varias ocasiones por un problema en el muslo izquierdo. Sin embargo, logró sacar adelante el encuentro con el último resto de energía que le quedaba en el tanque.



"Uuuhh", exclamó el tandilense apenas terminada la batalla de tres horas y 45 minutos de duración. "Creo que sería mejor estar en la playa tomando una cerveza", bromeó.



"Estoy feliz de estar jugando otra vez en Melbourne después de tantos años. Extrañaba estas batallas y tengo dolores por todos lados, pero sigo en pie", señaló Del Potro, que no jugaba el primer Grand Slam de la temporada desde 2014.



Del Potro resaltó el enorme trabajo de Khachanov, que conectó 28 aces y 73 winners. "Estos chicos son fuertes. Siento que estoy más viejo ya... juegan tan duro, y pegan más duro que yo", comentó el tandilense que no quiso aventurar el alcance de su lesión en la pierna.



"No lo sé, veré ahora que está pasando con mi cuerpo. Tengo un día de descanso y espero estar listo para el otro partido", indicó. El viernes, el tandilense se medirá en tercera ronda con el checo Tomas Berdych, que batió al español Guillermo García-López por 6-3, 2-6, 6-2 y 6-3.