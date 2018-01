Trump recalienta su batalla contra los medios: ahora entregó los "Premios a las Noticias Falsas"

El presidente estadounidense, Donald Trump, concedió los denominados "Fake News Awards" (premio a las noticias falsas) a los medios que, a su criterio, realizaron coberturas informativas especialmente deshonestas y erróneas.



En la lista, cuya composición no fue explicada en detalle, figuró cuatro veces la emisora CNN.



En primer lugar fue "distinguido" Paul Krugman, premio Nobel de Economía y columnista del diario The New York Times, debido a que sostuvo que la economía estadounidense no se recuperaría nunca.



En segundo puesto quedó un reportero de la emisora ABC.



Recién en tercer sitio apareció CNN, algo que sorprendió a muchos debido a la profunda enemistad que manifiesta públicamente Trump hacia esta cadena. De todas maneras, CNN se llevó varias menciones.



El cuarto puesto fue para un reporte del Time Magazine y el quinto, para un informe del Washington Post.



Estos galardones fueron concedidos a acontecimientos individuales de una cobertura y no a los medios en general.



Trump anunció que daría a conocer los premios durante semanas, pero esto se postergó varias veces. Finalmente ya no volvió a mencionarse la posibilidad de una ceremonia para su entrega.



El intento de difundir los "Fake News Awards" a través de Twitter acabó en la nada porque el enlace que Trump proporcionó con sus tuits no funcionó. Posiblemente el servidor dejó de operar por la fuerte demanda.



Quien quería enterarse de qué medio era especialmente incorrecto para el presidente quedó envuelto durante buen rato en la incertidumbre debido a que la página ya no estaba accesible y pedía que se volviera a intentar abrirla más tarde.



Los medios estadounidenses reportaron entonces sobre la lista en base a la Casa Blanca. Trump se ha enfrentado con numerosos medios de comunicación estadounidenses -a excepción de algunos muy conservadores como Fox News- y los califica de "fake news media" (medios de noticias falsas).



Pese a que insulta a muchos medios de su país, por otra parte les concede entrevistas extensas y espontáneas.



Algunos periodistas se burlaron de los galardones y se consideraron los verdaderos ganadores. Antes del anuncio, Stephen Colbert, anfitrión del programa Late Show de CBS, se mostró confiado en que triunfaría. "Nada te hace más creíble que si Donald Trump te llama mentiroso", apuntó.



Por su parte, el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ) le dedicó al mandatario a través de Twitter una frase demoledora: "En la categoría puntuación general en el socavamiento de la libertad de prensa global el GANADOR es el presidente de Estados Unidos, Donald Trump".