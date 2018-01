El dólar cae ocho centavos a $ 19,14

El dólar cae cinco centavos este jueves a $ 19,17 en bancos y agencias de la city porteña, de acuerdo al promedio que realizó ámbito.com.



En la plaza paralela, por su parte, el blue opera estable a $ 19,62, según el relevamiento de este medio en cuevas del microcentro porteño. En tanto, el "contado con liqui" cedió ayer once centavos a $ 18,94.



Ayer, tras la baja de tasas de Lebac dispuesta por el Banco Central en la víspera, el billete anotó su quinta (leve) suba consecutiva en el circuito oficial al aumentar dos centavos. De todas formas, el billete moderó la suba inicial que lo llevó a media rueda a operar en torno a los $ 19,25.



Tal como estimaba el mercado, la autoridad monetaria bajó el martes la tasa en licitación de Lebac al 27,24% para el corto plazo, desde un 28,75% previo, luego de los recientes cambios en las metas oficiales de inflación.



En el mercado mayorista, en cambio, la divisa bajó cuatro centavos a $ 18,88, luego de operar con leve tendencia al alza durante gran parte de la jornada. El Banco Nación cerró el tipo de cambio en $ 18,85 vendedor para la transferencia, y el billete a $ 19,10. El volumen total operado en el mercado de cambios retrocedió un 17% hasta los u$s 694 millones.



La cotización se acercó a los $ 19 (llegó a un máximo de $ 18,97) en el inicio de la rueda, a partir de una demanda más robusta luego de que quedara un sobrante importante de pesos sin aplicar a la licitación de Lebac.



Pero con el correr de las horas la moneda comenzó a bajar levemente, hasta amesetarse en $ 19,88 hasta el cierre del mercado.



"Por las oportunidades de negocios financieros que se presenta de ahora en más, y con los cambios de esta última licitación del BCRA de LEBAC, los operadores siguen teniendo en cuenta las tasas de interés en pesos que se pueden obtener en distintos activos disponibles en el sistema", comentó el analista de ABC Mercado de Cambios, Fernando Izzo.



En el mercado de pesos, las tasas entre bancos en "call money" marcaron el 27%; y en el mercado secundario de Lebac el rendimiento se pactaba a 35 días en 27,1%, mientras que el plazo más largo (a 272 días) se operaba en 25,3%, apenas debajo de la licitación del martes, con un volumen equivalente en pesos de u$s 600 millones.



Más allá del retroceso de este miércoles, el nivel del tipo de cambio se mantiene en un rango superior al alcanzado sobre el final de la semana pasada y principios de la actual.



"El efecto más importante del recorte de tasas dispuesto por el Banco Central pareció haberse descontado el martes con una suba significativa de la cotización, por lo que la suave corrección de este miércoles no altera la tendencia a alcanzar en el corto plazo nuevamente el nivel de los $ 19", indicó un operador.



Si bien el BCRA convalidó un menor sesgo contractivo vía una menor tasa de referencia la semana pasada, en un contexto de aumento de expectativas de inflación, "creemos que sigue habiendo poco margen para relajar la política monetaria con aumentos de tarifas pendientes", destacó un informe de Neix.



En ese sentido, en el mercado esperan tasas reales positivas durante un tiempo más por lo que muchos inversores se inclinan por mantener una parte de la cartera en Lebac de corto plazo, pero siempre atentos a los niveles del tipo de cambio.



Respecto de la evolución de dólar para este año "el escenario base que tiene el mercado está en línea con la inflación, eso significa que la devaluación del peso va a estar entre el 17 y el 20%", dijo Matías Roig de la consultora Portfolio Personal.



En el mercado de futuros del Rofex, se operaron u$s 781 millones, de los cuales el 40% se operó para fin de enero a $ 19,02, con una tasa implícita de 23,51%. El plazo más largo fue junio, que terminó a $ 20,60 al 20,66%. Los plazos quedaron todos negativos, con bajas promedio de más de tres centavos.



Por último, las reservas del Banco Central bajaron 85 millones hasta los u$s 63.502 millones.