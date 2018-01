Cúpulas de la AMIA y la DAIA renovaron pedido de justicia al cumplirse un nuevo aniversario de la muerte de Nisman

Al cumplirse el tercer aniversario de la muerte del fiscal de la unidad UFI AMIA Alberto Nisman, las cúpulas de la AMIA y la DAIA, participaron del homenaje que se realizó en el cementerio israelita de La Tablada y renovaron el pedido de justicia en el marco de la causa que investiga su deceso.



El titular de la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA), Ariel Cohen Sabban, subrayó que "hubo quienes quisieron encubrir a los iraníes" acusados del atentado contra la AMIA, al referirse al pedido de elevación a juicio de esta causa, basada en la denuncia del ex fiscal.



En este sentido, el dirigente de la DAIA entendió que, a la luz de "las pruebas" recabadas en el marco de la "etapa de instrucción" de la causa, a cargo del juez federal Claudio Bondio, existen "razonables cuestiones que indican que hubo quienes quisieron encubrir a los iraníes".



"Hemos entregado ayer el escrito en Comodoro Py. Calculo que en los próximos 60 a 90 días, esto va a comenzar", indicó Cohen Sabban en relación a una posible definición de la elevación a juicio del expediente en el que está procesada con prisión preventiva, aunque sin efectivizarse por los fueros que posee en su rol de senadora la ex presidenta Cristina de Kirchner.



En esta causa están procesados y detenidos, además, el ex secretario Legal y Técnico de la gestión kirchnerista, Carlos Zannini, como así también los dirigentes Luis D'Elía y Fernando Esteche, y el dirigente de la comunidad islámica en Argentina Jorge Khalil.



También está procesado, y ahora excarcelado por "razones humanitarias" debido a su grave estado de salud, el ex canciller Héctor Timerman.



En tanto, el presidente de la AMIA, Agustín Zbar, insistió en que Nisman fue asesinado y consideró que ese crimen "es consecuencia de la impunidad de los criminales extranjeros" en el ataque a la mutual judía de 1994.



"Lo que si pensamos es que el asesinato de Nisman es una consecuencia directa de la impunidad de los criminales extranjeros de la AMIA, a quienes valientemente enfrentó. Y a su vez, la impunidad de los culpables de la AMIA tiene relación directa con el crimen cometido contra la Embajada de Israel, volada con un modus operandi idéntico hace ya casi 26 años", afirmó Zbar.



En declaraciones a un matutino porteño, el dirigente comunitario evaluó que "pareciera que ahora la investigación" por la muerte de Nisman "avanza".



"Sin embargo, la aparente intervención de servicios secretos o de inteligencia (nacionales y/o extranjeros) en el hecho nos genera dudas, preguntas y algo de escepticismo sobre la posibilidad real de exhumar la verdad y la luz desde tanta oscuridad", dijo.



Evaluó que "no depende del Gobierno el avance de la investigación judicial, aunque en lo que le compete, esta administración mostró un cambio notable de actitud en la celeridad para la renovación de las alertas rojas (contra los iraníes acusados de ser autores intelectuales del atentado a la AMIA) y en la denuncia de Irán en la ONU".



"Esperamos que la justicia investigue y le explique a todos los argentinos cuales fueron las motivaciones del gobierno anterior para firmar el memorándum, nosotros no lo sabemos, pero independientemente de las motivaciones políticas, siempre nos opusimos a ese convenio con Irán pues el Estado argentino dijo que era responsable de la masacre de 1994", añadió.