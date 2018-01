Boudou pidió el apartamiento de Lijo de la causa en su contra por enriquecimiento ilícito

El ex vicepresidente Amado Boudou consideró "demostrada" la "parcialidad" con la que el juez federal Ariel Lijo actuó en el marco de la causa en la que lo investiga por presunto enriquecimiento ilícito, por la que estuvo 70 días preso y ahora excarcelado, y, con ese argumento, reclamó el apartamiento del magistrado de ese expediente.



El ex funcionario kirchnerista presentó la recusación en los tribunales federales de Comodoro Py, en el barrio porteño de Retiro, hasta donde llegó acompañado por su abogado, Eduardo Durañona.



"Presentamos la recusación contra el juez, ya no por temor de parcialidad sino porque la parcialidad fue demostrada", sostuvo Boudou en declaraciones a la prensa formuladas al salir de los tribunales e insistió con que su detención fue "arbitraria e ilegal".



Boudou estaba citado a ampliar su declaración indagatoria en la causa por presunto enriquecimiento ilícito y fue allí que presentó la recusación y manifestó que espera "poder dar explicaciones ante un juez imparcial".



El ex vicepresidente, ex ministro de Economía y ex titular del Anses presentó el planteo de recusación ante el juez federal Julián Ercolini quien se encuentra subrogando al juez federal Ariel Lijo, de licencia durante la feria judicial.



"La detención de mi defendido no encuentra argumento en ninguno de los elementos constitutivos o se encuentra reflejada en la actividad procesal y menos aún para modificar de manera intempestiva el encuadre legal de la figura de enriquecimiento ilícito a la maniobra de asociación ilícita y lavado de activos", sostuvo el abogado Durañona en el escrito en el que citó el fallo de la Cámara Federal que posibilitó la libertad de Boudou desde el viernes último.



Junto con la recusación, Boudou presentó un escrito en el que acusó al juez Lijo de no administrar justicia sino de manejar "sus propios tiempos políticos" y sugirió que utiliza las causas judiciales para librarse de las denuncias en su contra en el Consejo de la Magistratura.



El ex vicepresidente definió al magistrado como un "jugador de truco" y sostuvo que cuando se habla de un juez como un "tiempista" lo que en realidad se dice con ese eufemismo es que es "un tramposo", algo que ya había dicho en declaraciones periodísticas.



Boudou estuvo detenido desde el 3 de noviembre del año pasado hasta el 12 de enero en el marco de una causa en la que se lo investiga por enriquecimiento ilícito y presunto lavado de dinero en la que, según la justicia, no pudo justificar el origen de parte de su dinero y de sus bienes.



La decisión de la detención fue adoptada por el juez Lijo, quien sostuvo que, a pesar de estar a derecho, el imputado podía tener contactos que le permitan eludir a la Justicia.



Ese día, además de Boudou, también fue detenido su socio José María Núñez Carmona, ambos acusados de haber encabezado una asociación ilícita destinada a cometer delitos relacionados con el lavado de dinero.



Lijo acusó a Boudou por el supuesto lavado de activos por 4.238.900 pesos y 995.000 dólares, en tres maniobras, una de ellas a través del blanqueo de capitales de la ley 26.476, en el 2009, al que ingresó Núñez Carmona.



Además, le imputó la compra con fondos sin justificar de un departamento de su ex pareja Agustina Kampfer por 120.000 dólares, y 80.000 dólares de su patrimonio, cuyo origen tampoco encuentra explicación, según la resolución en la cual ordenó detenerlo.