Francisco defendió a obispo chileno acusado de encubrir abusos sexuales: "Traigan una prueba"

El papa Francisco defendió a Juan Barros, obispo de Osorno al que algunas víctimas acusan de encubrir abusos sexuales a menores de edad.



A su llegada al aeropuerto de Iquique, y abordado por periodistas, el sumo pontífice manifestó: "El día que me traigan una prueba contra el obispo Barros, ahí voy a hablar".



Además, antes de marcharse hacia el Campus Lobito, en donde oficiará su tercera misa multitudinaria en Chile, agregó: "No hay una sola prueba en contra, todo es calumnia".



Ésta es la primera vez que Francisco se refiere específicamente al caso de Barros, que centró la atención durante su visita pastoral a Chile.



Barros, de 61 años, es cuestionado en su país por supuestamente haber encubierto al sacerdote Fernando Karadima, a quien la Santa Sede consideró responsable de abusos sexuales a menores, sentenciándolo a un retiro de por vida de sus funciones.



Juan Carlos Cruz, una de las víctimas de Karadima, asegura que Barros estaba presente cuando se cometían los abusos en su contra. Además, lo acusa de ignorar o romper las denuncias que intentaban hacerle llegar las víctimas al fallecido cardenal Juan Francisco Fresno cuando él era su secretario.



Las críticas hacia Barros se multiplicaron después de que estuviera presente en las misas que el Papa ofició el martes en el Parque O'Higgins de Santiago y el miércoles en Temuco, así como por haber llegado a Iquique para participar en la última misa del pontífice.



En su primer actividad pública en Chile, en La Moneda (casa de gobierno del país), Francisco había pedido el martes perdón por "el daño irreparable" causado a menores por miembros de la Iglesia en Chile, y había afirmado sentir "dolor y vergüenza".



Tras la defensa del papa a Barros, Cruz publicó en su perfil de Twitter: "Cómo si uno hubiese podido sacarse una selfie o foto mientras Karadima me abusaba a mí u otros con Juan Barros parado al lado viéndolo todo Estas personas desde arriba están locos y el papa habla de reparación a las víctimas. Seguimos igual y su perdón sigue siendo vacío".