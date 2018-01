La hija de Woody Allen reafirmó sus denuncias por abuso sexual

Dylan Farrow, hija adoptiva de Woody Allen, ratificó sus denuncias contra el realizador por abusos sexuales durante su infancia en una entrevista con un medio estadounidense difundida hoy.



"Soy creíble y digo la verdad", dijo la hija que el director de "Manhattan" adoptó con la actriz Mia Farrow, citada por la agencia de noticias española CBS.



Dylan Farrow ya había realizado las acusaciones años atrás, algo que si bien había tenido cierta repercusión, no tuvo mayor relevancia.



Sin embargo, ahora la mujer de 32 años retomó las denuncias en medio de la ola de acosos y abusos sexuales que salen a la luz en Hollywood, con el productor Harwey Weinstein como principal exponente.



"¿Por qué no debería estar enfadada? ¿Por qué no debería estar herida? ¿Por qué no debería sentir una especie de indignación por haber sido, ignorada, apartada y por qué no me hayan creído en todos estos años?", dijo en el reportaje.



"Todo lo que puedo hacer -agregó- es contar mi verdad y esperar que alguien me crea en lugar de solo escucharme".



La acusación de Dylan Farrow contra su padre salió originalmente a la luz en 1992, en medio de la tormentosa separación del actor y director y su pareja, Mia Farrow, quien ganó en los tribunales la custodia de sus hijos.



Allen, quien entonces tenía más de 50 años, había iniciado en esa misma época una relación con otra hija adoptiva de Farrow, Soon-Yi Previn, que tenía 19 años y con la que finalmente se casó en 1997.



En 2014, la joven envió una carta a The New York Times en la que contaba cómo el realizador había abusado de ella, pero los hechos ya habían prescrito legalmente. Esas acusaciones fueron rechazadas por Woody Allen.



El hermano de ella, Ronnan Farrow, también la ha apoyado durante estos años y fue uno de los periodistas de "The New Yorker" que destapó los abusos en la principal industria del cine del mundo.



En el último mes y mientas Allen estrena "La rueda de la maravilla", las actrices Rebeca Hall y Selena Gomez, al igual que el actor Thimotée Chalamet, donaron los sueldos recibidos en producciones junto al director y aseguraron que no volverán a trabajar con él, como un modo de rechazo ante su conducta con Dylan.