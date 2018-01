Una de las mujeres que denunció a Cardona y Barrios confirmó los golpes pero desmintió haber sido violada

Cintia, una de las mujeres que denunció a Edwin Cardona y Wilmar Barrios, confirmó que fue "maltratada y golpeada" por los jugadores de Boca, pero desmintió haber sido violada por ellos. Hay muchas cosas que se dicen que no son ciertas", agregó.



"Yo no soy bailarina, nunca lo fui. Los jugadores están dando respuestas por nosotras, por eso salí a hablar", contó en una entrevista exclusiva a C5N. "Quiero que quede algo claro: en ningún momento denuncié abuso sexual ni violación. Fui maltratada y golpeada, no abusada", remarcó la mujer que estuvo este miércoles durante 11 horas para ampliar su declaración en la Justicia.



La mujer contó que antes de que hiciera la denuncia por la situación de violencia, "ya me estaban llamando los jugadores para ofrecerme dinero. Yo ya estaba en los medios y ni había hecho la denuncia", dijo.



"No fui violada ni tampoco me amenazaron con cuchillas. Había, sí, me dio miedo, pero no se usaron", dijo aunque no quiso explicar en qué contexto había armas blancas en el lugar.



Por el lado de los futbolistas de Boca, su abogado defensor, Miguel Ángel Pierri, se presentó en los Tribunales para interiorizarse sobre la causa. Antes de ingresar al recinto judicial, manifestó: "Voy a tomar conocimiento efectivo de la causa. Los quiero presentar espontáneamente a los jugadores y de hecho ellos están aquí a disposición del Juzgado".



Al ser consultado acerca de si los futbolistas de Boca podrían quedar detenidos, el letrado señaló: "No entiendo por qué pueden quedar detenidos. No tienen antecedentes". Además el abogado expresó: "Esta causa nació de las redes sociales. Este delito que mencionan las denunciantes tiene una calificación gravísima".