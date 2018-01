Avruj consideró "acertado, lógico y necesario" que la muerte de Nisman sea declarada delito de lesa humanidad

El secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj, consideró que es "acertado, lógico y necesario" que se declare la muerte de Alberto Nisman como delito de lesa humanidad.



"El pedido de la jueza Sandra Arroyo Salgado de que la muerte del fiscal Alberto Nisman sea declarada 'delito de lesa humanidad' es una mirada interesante y acertada, que tiene que debatir la Justicia", afirmó Avruj.



En declaraciones a la radio Delta, el funcionario avaló esa posición, al considerar: "Los argumentos que tiene Sandra Arroyo Salgado, por lo que representa el asesinato de Alberto Nisman y por el rol que él tenía, me parecen lógicos, apropiados y necesarios".



"Si no estuvo involucrado el Estado en la muerte de Alberto Nisman, hubo mucha desidia para investigar fuertemente de qué se trató", evaluó además el secretario de Derechos Humanos.



Asimismo, sostuvo que "el Estado debió haber puesto todo para que se esclarezca y no lo hizo", al tiempo que opinó que "hubo una intencionalidad de distraer, obstaculizar y no avanzar en la muerte de Alberto Nisman".