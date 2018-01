Moyano y Barrionuevo unieron fuerzas para exigir paritarias "libres y sin topes"

Con Luis Barrionuevo como anfitrión, el líder de Camioneros, Hugo Moyano, los integrantes del triunvirato de la CGT Juan Carlos Schmid y Carlos Acuña, y los dirigentes Sergio Palazzo y Julio Piumato compartieron un almuerzo en Mar del Plata.



Se trató de una cumbre sindical en la que se difundió un duro documento contra las políticas del Gobierno, en el que reclamaron "la derogación" de la ley de reforma previsional y "paritarias sin tope", además de confirmar que no acompañarán la reforma laboral que la CGT había acordado con el oficialismo.



Como cada año, el líder gastronómico organizó un asado en la ciudad balnearia, donde concurrieron los referentes sindicales para comer un asado. Tras el almuerzo en el Hotel Presidente Perón, la mesa sindical difundió un duro documento de tres páginas.







En el texto, los sindicalistas rechazaron el "mega DNU" que el Gobierno firmó la semana pasada "particularmente en lo atinente a los temas laborales (inembargabilidad del sueldo, tal como rezan las resoluciones de la OIT), prohibición de disposición de los fondos del ANSeS para la timba financiera, desfinanciamiento del sistema de Seguridad Social), por ser notoriamente inconstitucional".



Antes de compartir un asado, los líderes sindicales se reunieron a puertas cerradas en uno de los salones del complejo hotelero, ubicado en la zona de la vieja terminal de ómnibus de la ciudad balnearia.



En declaraciones a periodistas, Schmid consideró que "hay un ataque sobre la estructura sindical", ya que "no se puede confundir todo el universo sindical con situaciones muy puntuales, que en muchos de los casos rozan lo delictivo: eso lo tendrá que resolver la justicia".



"Lo que no se puede hacer es enlodar y condenar mediáticamente, y a través del sistema judicial a la dirigencia sindical y su estructura", continuó. Schmid cuestionó también la "anulación por decreto de una paritaria nacional" -con relación a la paritaria docente-, y "obviamente todo este colectivo la rechaza".