En diciembre, fue récord el volumen operado en el mercado cambiario: más de u$s 50.000 M

El mercado cambiario registró un volumen récord en diciembre pasado al superar los u$s 50.000 millones, informó este jueves el Banco Central.



Sin intervención del BCRA con las entidades en el mercado, el volumen operado en el mercado de cambios totalizó u$s 50.140 millones el mes pasado, con u$s 2.639 millones en promedio diario, nivel que representó un nuevo máximo en la historia del mercado de cambios, dijo el BCRA.



El monto representó un incremento de 20% en términos interanuales, aumento que estuvo explicado por las operaciones concertadas entre las entidades autorizadas, y entre éstas y sus clientes, resaltó el informe de Balance Cambiario que publicó la autoridad monetaria, en el marco de un proceso de dolarización de las carteras.



De ese modo, las operaciones entre las entidades y sus clientes concentraron el 71% del total operado en el mercado de cambios (dos puntos porcentuales menos que en diciembre de 2016), mientras que la operatoria entre las entidades agrupó el 29% restante.



Las negociaciones cambiarias entre los bancos y otras entidades financieras y cambiarias registraron a su vez un incremento interanual de 35%, para cerrar diciembre con un volumen récord de u$s 14.413 millones.



En cuanto a la distribución de este total por tipo de entidad, poco más de la mitad se concentró en los bancos privados extranjeros (51,6%), mientras que los bancos privados nacionales centralizaron un 43% del total, quedando el 5,4% restante repartido entre los bancos públicos (4,9% de participación) y las casas y agencias de cambio (0,5%).



Por su parte, el volumen operado entre las entidades autorizadas y sus clientes también alcanzó en diciembre un nuevo máximo histórico, totalizando u$s 35.727 millones, equivalente a un aumento de 18% en términos interanuales.



Esta operatoria continuó centralizada en un reducido grupo de entidades: de las noventa y ocho que operaron en cambios en el mes, las diez primeras (todos bancos) concentraron el 81% de esta operatoria, participación que aumenta diez puntos porcentuales si se contabilizan las quince primeras entidades.



En términos brutos, las compras de billetes totalizaron u$s 3.900 millones, registrando un incremento de u$s 1.180 millones respecto del mes previo.



Luego de observarse reducciones por tres meses consecutivos, la cantidad de clientes que registraron compras aumentó, cerrando diciembre en alrededor de 1.040.000. En el total de 2017, compraron billetes en moneda extranjera a través del mercado de cambios unos 3.600.000 de clientes.



Si se desagrega la información teniendo en cuenta el monto de las compras mensuales por cliente, se observa que el 37% de las compras de billetes (unos u$s 1.450 millones) fueron realizadas por importes de hasta u$s 10.000 mensuales por cliente, descendiendo su participación en un punto porcentual respecto del mes previo



Asimismo, el 96% de la cantidad de clientes que compraron billetes en diciembre operaron en este estrato, resultando en una compra promedio por cliente de u$s 1.449, mientras que las compras promedio del restante 4% fueron de u$s 59.561.



Por su parte, las ventas mensuales de billetes de clientes totalizaron u$s 1.459 millones en diciembre, nivel levemente superior al registrado en el mes previo y donde se observó que las ventas por encima de los u$s 2 millones concentraron el 31% del total, mínimo nivel observado desde marzo de 2017.



• Balance 2017



En el acumulado de 2017, el volumen operado en el mercado de cambios totalizó u$s 482.061 millones (alrededor de u$s 2.000 millones en promedio diario), de los cuales el 73% correspondió a la operatoria entre las entidades autorizadas y sus clientes, el 26% al volumen negociado entre entidades y el 1% restante a las operaciones entre estas últimas y el BCRA, que finaliza el 2017 con el mínimo nivel de intervención neta desde el año 2008, resaltó la entidad que conduce Federico Sturzenegger



El volumen total de operaciones implicó un incremento de 37% con respecto al nivel de 2016, mejora explicada por las operaciones de clientes con las entidades autorizadas y por las de éstas últimas entre sí.