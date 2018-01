Se confirmó el desgarro de Pablo Pérez, que no podrá jugar el Superclásico

El mediocampista de Boca Pablo Pérez sufrió una distensión en el sóleo de la pierna izquierda, según determinaron los estudios que se realizó en la Capital Federal, por lo que se perderá el Superclásico del domingo frente a River y el reinicio de la Superliga contra Colón de Santa Fe, como mínimo.



Pérez, en principio, tendrá para dos o tres semanas de recuperación de la lesión que sufrió en el amistoso contra Aldosivi en Mar del Plata, lo que representa un nuevo problema para el entrenador Guillermo Barros Schelotto, a partir de la situación que viven los colombianos Wilmar Barrios y Edwin Cardona, otras piezas fundamentales de su mediocampo.



Entonces, el mediocampista no será de la partida en el Superclásico ante River que se jugará el próximo domingo 21 de enero en Mar del Plata, mientras que se perderá el encuentro en el cual Boca recibirá a Colón el sábado 27 de enero a las 21.30 por la decimotercera fecha de la Superliga.



Su objetivo es estar disponible para el crítico choque frente al actual escolta del "xeneize", San Lorenzo, que será en la fecha 14.



En ese contexto, al salir de Imaxe, el centro de diagnóstico donde habitualmente se atienden los jugadores de Boca, el capitán ante la ausencia por lesión de Fernando Gago se refirió a la situación sus compañeros colombianos, los acusados del escándalo de Puerto Madero.



"Duele muchísimo lo que está pasando con Barrios y Cardona. Estas situaciones son feas, se vuelve todo muy mediático y capaz que la verdad es otra. Pero bueno, el apoyo a nuestros compañeros va a estar siempre. No deben estar pasando un buen momento no sólo en lo que respecta a lo futbolístico sino en lo familiar", empezó.



Y agregó: "Seguramente estén mal. Ellos se sienten positivos, dicen que no tuvieron nada que ver, y bueno, simplemente hay que apoyarlos. Se los ve alegres pero por dentro deben estar preocupados. Todos hablamos con ellos. Este plantel es muy sano, es muy compañero, esperemos que sientan el apoyo".



Estas palabras se sumaron a las del delantero Carlos Tevez y el entrenador Barros Schelotto, que luego de la derrota frente a Aldosivi por penales también hablaron sobre la escandalosa situación.



"Creo que no es el contexto para hablar, acaba de terminar el partido y es un tema delicado. Quizá en otro momento, en una charla de conferencia de prensa se puede decir algo, pero ahora en este momentos hay que hablar del partido", afirmó el DT.



"Le damos todo el apoyo hacia los involucrados, porque en lo personal, el grupo está para apoyarlos", se limitó a expresar el "Apache" Tevez.



• A verlo de afuera.



Pérez, acerca de la lesión, reveló que se produjo "solo, sin pelota ni contacto" con un rival, sino que quiso "cambiar de ritmo" y se le puso "duro el gemelo", por lo que salió por precaución.



"No te sé decir, yo me he desgarrado sólo pero nunca el gemelo arriba. La sensación es de una molestia fuerte. Me pasó solo, sin pelota, sin contacto. En un momento quise cambiar de ritmo y se me puso duro el gemelo, así que salí por precaución", sostuvo en declaraciones a la prensa.



El capitán remarcó que el mal arranque desde el resultado -Boca lo ganaba 2-0 pero no supo aguantarlo- los obliga a revertir esta situación antes del reinicio de la Superliga y el debut en la Copa Libertadores.



"Cambiamos sistema, hay jugadores nuevos, tenemos la pretemporada encima. No fue un partido del todo bueno pero el rodaje sirve para agarrar confianza", justificó.



Y completó: "En realidad lo único que cambiamos en cuando al esquema fue la parte del medio. Cuando cambiamos de sistema es cuestión de adaptarse rápido. Cuanto más rápido le agarremos la mano, más rápido vamos a mostrar el buen juego que queremos".