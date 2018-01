Federer dejó atrás un día complicado para los apellidos de peso

El suizo Stanislas Wawrinka y la española Garbiñe Muguruza tuvieron jornadas para el olvido este miércoles en el Abierto de Australia al caer eliminados en la segunda ronda del certamen ante rivales teóricamente inferiores, pero con las noticias de los avances de Novak Djokovic y Roger Federer.



Campeón del torneo en 2014, Wawrinka demostró que aún está fuera del ritmo después de ausentarse seis meses del circuito por una lesión de rodilla, y perdió ante el estadounidense Tennys Sandgren por 6-2, 6-1 y 6-4.



La española, por su parte, cedió ante la taiwanesa Su Wei Hsieh por 7-6 (1) y 6-4, y cerró una decepcionante primera gira del año, que estuvo marcada por problemas físicos.



Wawrinka, triple campeón de Grand Slam pero sin jugar desde Wimbledon pasado, perdió ante el número 97 del ranking en apenas una hora y 28 minutos de juego.



Sandgren, a sus 26 años, se encuentra por primera vez en la tercera ronda de un Grand Slam y tendrá la posibilidad de seguir avanzando ante el joven alemán Maximilian Marterer, que le ganó al español Fernando Verdasco por 6-4, 4-6, 7-6 (5), 3-6 y 6-3.



Roger Federer, de su lado, no tuvo tantos problemas para eliminar al alemán Jan-Lennard Struff con parciales de 6-4, 6-4 y 7-6 (4), a pesar de un tercer set más cerrado, que contrastó con el holgado dominio de los dos primeros.





Ahora el campeón defensor se medirá en la próxima ronda al francés Richard Gasquet, vencedor del italiano Lorenzo Sonego con parciales de 6-2, 6-2 y 6-3.



El serbio Novak Djokovic, por su parte, dio una muestra de firmeza al derrotar 4-6, 6-3, 6-1 y 6-3 al francés Gael Monfils, en un encuentro que fue también una batalla contra el calor.



"Nole", que no jugaba desde Wimbledon por una lesión en el codo, empieza a mostrar que su regreso toma cada vez mejor forma. Ante Monfils, firmó 31 winners y quebró siete veces el servicio de su rival.



En otro encuentro, el austríaco Dominic Thiem remontó dos sets y superó 6-7 (6), 3-6, 6-3, 6-2 y 6-3 al estadounidense Denis Kudla.



Además, el francés Julien Benneteau sorprendió al belga David Goffin 1-6, 7-6 (5), 6-1 y 7-6 (4) y el alemán Alexander Zverev superó a su compatriota Peter Gojowczyk con parciales de 6-1, 6-3, 4-6 y 6-3.



Muguruza perdió ante Hsieh en dos horas y cerró una primera gira del año plagada de complicaciones y dudas, pues jugó tres torneos, tuvo dos abandonos y una inesperada caída, la de este miércoles ante una rival teóricamente inferior.



La española, número tres de la WTA, cometió 43 errores no forzados, un handicap demasiado alto incluso frente a la 88 del ranking mundial.



La rumana Simona Halep, en tanto, venció 6-2 y 6-2 a la canadiense Eugenie Bouchard y probó con éxito un tobillo que todavía le produce molestias.



A su vez, la rusa Maria Sharapova también se impuso al calor y venció 6-1 y 7-6 (4) a la letona Anastasija Sevastova, en una hora y 20 minutos de partido.



En la Rod Laver, la ex número uno del mundo evitó un tercer set al ganar el desempate de la segunda manga, lo que le ahorró un esfuerzo adicional vistas las duras condiciones del clima.



Sharapova, que ganó cinco de los seis break points que tuvo, se medirá ahora a la alemana Angelique Kerber, defensora del título, que derrotó 6-4 y 6-1 a la croata Donna Vekic.



Estos son los resultados del día en el Abierto de Australia:



- Individual masculino. Segunda ronda:



Dominic Thiem (AUT/5) derrotó a Denis Kudla (EEUU) 6-7 (6), 3-6, 6-3, 6-2, 6-3

Adrian Mannarino (FRA/26) a Jirí Veselý (RCH) 6-3, 7-6 (4), 5-7, 6-3

Maximilian Marterer (ALE) a Fernando Verdasco (ESP) 6-4, 4-6, 7-6 (5), 3-6, 6-3

Tennys Sandgren (EEUU) a Stanislas Wawrinka (SUI/9) 6-2, 6-1, 6-4

Novak Djokovic (SRB/N.14) a Gael Monfils (FRA) 4-6, 6-3, 6-1, 6-3

Albert Ramos (ESP/21) a Tim Smyczek (EEUU) 6-4, 6-2, 7-6 (2)

Hyeon Chung (COR) a Daniil Medvedev (RUS) 7-6 (7/4), 6-1, 6-1

Alexander Zverev (ALE/4) a Peter Gojowczyk (ALE) 6-1, 6-3, 4-6, 6-3

Julien Benneteau (FRA) a David Goffin (BEL/7) 1-6, 7-6 (5), 6-1, 7-6 (4)

Fabio Fognini (ITA/25) a Evgeny Donskoy (RUS) 2-6, 6-3, 6-4, 6-1

Tomas Berdych (RCH/19) a Guillermo García-López (ESP) 6-3, 2-6, 6-2, 6-3

Juan Martín Del Potro (12) a Karen Khachanov (RUS) 6-4, 7-6 (4), 6-7 (0), 6-4

Márton Fucsovics (HUN) a Sam Querrey (EEUU/13) 6-4, 7-6 (6), 4-6, 6-2

Nicolás Kicker a Lukás Lacko (SVK) 6-2, 7-5, 1-6, 7-5

Richard Gasquet (FRA/29) a Lorenzo Sonego (ITA) 6-2, 6-2, 6-3

Roger Federer (SUI/2) a Jan-Lennard Struff (ALE) 6-4, 6-4, 7-6 (4)





- Individual femenino. Segunda ronda:



Simona Halep (RUM/1) derrotó a Eugénie Bouchard (CAN) 6-2, 6-2

Lauren Davis (EEUU) a Andrea Petkovic (ALE) 4-6, 6-0, 6-0

Ashleigh Barty (AUS/18) a Camila Giorgi (ITA) 5-7, 6-4, 6-1

Naomi Osaka (JPN) a Elena Vesnina (RUS/16) 7-6 (4), 6-2

Bernarda Pera (EEUU) a Johanna Konta (GBR/9) 6-4, 7-5

Barbora Záhlavová Strýcová (RCH/20) a Lara Arruabarrena (ESP) 6-3, 6-4

Lucie Safarova (RCH/29) a Sorana Cirstea (RUM) 6-2, 6-4

Karolína Plísková (RCH/6) a Beatriz Haddad Maia (BRA) 6-1, 6-1

Su-Wei Hsieh (TPE) a Garbiñe Muguruza (ESP/3) 7-6 (1), 6-4

Agnieszka Radwanska (POL/26) a Lesya Tsurenko (UCR) 2-6, 7-5, 6-3

Angelique Kerber (ALE/21) a Donna Vekic (CRO) 6-4, 6-1

Maria Sharapova (RUS) a Anastasija Sevastova (LET/14) 6-1, 7-6 (4)

Ana Bogdan (RUM) a Yulia Putintseva (KAZ) 1-6, 6-2, 6-3

Madison Keys (EEUU/17) a Ekaterina Alexandrova (RUS) 6-0, 6-1

Aliaksandra Sasnovich (BLR) a Mirjana Lucic-Baroni (CRO/28) 6-3, 6-1

Caroline Garcia (FRA/8) a Markéta Vondrousová (RCH) 6-7 (3), 6-2, 8-6