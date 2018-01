El Gobierno sale a respaldar a Triaca, en medio de la polémica por su exempleada

En la Casa Rosada las m ás altas autoridades reconocen que el ministro Jorge Triaca "estuvo mal" y ni siquiera intentan una defensa. Admiten que es "indefendible" el hecho que el jefe de la cartera laboral haya tenido esa actitud con una empleada. "Lo que está mal, está mal", aceptan con resignación. Ante la lógica pregunta: ¿Triaca va a renunciar? ahí la defensa al ministro es rotunda: "No, es honesto y hace bien su trabajo" descartando que abandone el Gabinete.



En momentos que los vínculos con la CGT se han enfriado a punto tal que el Ejecutivo decidió postergar su tratamiento en el Congreso para marzo y sin apostar demasiado a su aprobación, el tema con Triaca no podría haber caído peor en el seno del Gabinete. Sin embargo, por el momento el respaldo al ministro sigue firme a punto tal que está previsto que este viernes el jefe de Gabinete, Marcos Peña, se va a referir sobre el particular.



En medio del escándalo generado con la empleada doméstica, Triaca partió a sus vacaciones en Chapadmalal, mientras que el bloque de diputados de la oposición reclaman que concurra al Congreso para brindar "explicaciones".



A través de un comunicado, el bloque opositor del FpV sostuvo que "el falso llamado ´exabrupto´ de Triaca se inscribe dentro del mandamiento macrista ´haz lo que yo digo pero no lo que yo hago´, y devela por qué el Gobierno Nacional defiende fervientemente una reforma laboral con un fenomenal perdón a aquellas empresas con trabajadores en negro".



Para salir del ojo de la tormenta por el maltrato a la empleada doméstica de su quinta familiar en Boulogne, quien denunció que estaba en negro y fue contratada por el Sindicato de Obreros Marítimos Organizados (SOMU), el ministro salió de vacaciones a la Costa Atlántica, tras reunirse con el presidente Mauricio Macri y el jefe de Gabinete, Marcos Peña, para analizar la situación. En el gobierno se ocupan de aclarar que el receso estaba programado.



Fue luego de la filtración y viralización de un audio de Whatsapp en el que el ministro macrista, quien reconoció ser el autor del mensaje, explotó en insultos contra Sandra Heredia, quien trabajaba como casera desde fines de 2012 en esa quinta familiar.



La empleada doméstica denunció que la familia Triaca recién blanqueó parte de sus haberes "15 días antes de las elecciones", y que cuando en ese momento le pidió un aumento, el ahora ministro contraofertó un cargo como delegada en el gremio SOMU, que ella aceptó.



Respaldado por el Gobierno en su cargo, Triaca negó las acusaciones pero a través de un tuit pidió "disculpas" por el incidente, que definió como un "exabrupto" que cometió en medio de una situación "muy estresante".



El bloque del Frente Renovador también apuntó en duros términos contra el funcionario "ante la actividad ilegal desarrollada por quién debe velar por el trabajo en registrado". Por su parte, el secretario general de la CGT Héctor Daer consideró como "una aberración" que Triaca esté vinculado a un caso de trabajo en negro.