Amenazaron de nuevo a Baradel y los gremios salieron a repudiar el hecho

El Secretario General de SUTEBA y Adjunto de CTERA, Roberto Baradel, fue amenazado nuevamente este jueves, un día después de que el Gobierno firmase el DNU en el que deroga la paritaria nacional, lo que generó un alto repudio de los sindicatos docentes.



"Te avisamos que no te metas más con el gobierno. Ahora vamos por vos y tu sindicato. Pudiste ser parte de todo esto, pero decidiste ser el enemigo, ahora te vamos a hacer desaparecer", fue parte del mensaje que recibió Baradel.



"Controlamos la ciudad, la provincia y el país, controlamos jueces y legisladores, las fuerzas de seguridad y las leyes, intendentes y gobernadores, jueces y medios, tenemos el apoyo de los más poderosos del país y controlamos la opinión pública", continúa el texto.



"Nadie nos va a detener, solo te queda bajar la cabeza y no ponerte en nuestro camino y rezar que no nos sirvas preso o peor. Se te acaba el tiempo para callarte y a nosotros la paciencia", cierra el texto intimidatorio.



No es la primera vez que Baradel es amenazado. En 2017, durante el trascurso de la paritaria docente ya había sido blanco de intimidaciones.



Desde CTERA expresaron su más "enérgico repudio" a estas nuevas amenazas. "Este ataque y persecución a los docentes y a su organización representativa, se da en el marco de la lucha y resistencia hacia las políticas económicas y educativas que implementa el gobierno nacional", escribieron.



Además, hicieron responsables a las autoridades de la Nación y la Provincia por su seguridad y la de su familia y exigieron que el Gobierno "respete a los docentes, a sus organizaciones sindicales y a sus legítimos representantes, cesando todo tipo de hostigamiento, ataque y persecución".



En tanto, desde UDA se solidarizaron con Baradel y con la CGT y manifestaron que "en democracia no pueden seguir existiendo este tipo de prácticas que recuerdan años oscuros de la historia Argentina".