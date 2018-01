Cuatro buques buscan al ARA San Juan e investigan dos nuevos contactos

A más de dos meses de la desaparición del ARA San Juan, cuatro buques continúan trabajando en la zona de búsqueda, entre ellos el navío oceanográfico ruso Yantar, que en las últimas horas detectó dos contactos que son investigados para determinar si pertenecen al submarino, según informó la Armada en su parte diario.



Previamente, los buques descartaron tres indicios que también habían sido advertidos por la nave extranjera. Además del "Yantar" participaban de las tareas la corbeta "ARA Spiro", el aviso "ARA Islas Malvinas" (donde se encuentra embarcado el ROV "Panther Plus") y el transporte logístico "ARA San Blas", todos ellos de origen argentino.



El "San Blas" arribó este miércoles a la zona de Golfo Nuevo a fin de operar como puente logístico, mientras abastece de combustible y víveres a las unidades que realizan las tareas en zona.



Ese mismo día, el aviso "ARA Islas Malvinas" investigó con el ROV tres contactos que habían sido detectados por el "Yantar", pero se comprobó que no corresponden con el submarino, mientras que quedaban pendiente dos contactos para inspeccionar.



Las tareas fueron seguidas de cerca por el suboficial Segundo Arjona, hermano de uno de los tripulantes del "San Juan", quien se encuentra embarcado en el "Islas Malvinas".



El submarino "ARA San Juan" desapareció el pasado 15 de noviembre tras partir de Ushuaia con rumbo al Apostadero Naval de Mar del Plata. En el trayecto, los tripulantes informde un desperfecto, posteriormente subsanado, y luego se perdió todo contacto con las autoridades en el continente.



Organismos internacionales informaron que en la zona por donde navegaba el submarino se registró "un evento anómalo, singular, corto, violento y no nuclear consistente con una explosión".



Semanas atrás, el analista acústico Bruce Rule de la Oficina de Inteligencia Naval de los EEUU concluyó que la nave sufrió "el colapso (implosión) del casco de presión" y estimó que sucedió "a una profundidad de 1.275 pies", mientras que infirió que la muerte de los tripulantes se produjo "en forma instantánea".