Finanzas licitará u$s 800 millones en Letes

El Ministerio de Finanzas licitará entre martes y miércoles próximo u$s 800 millones en dos series de Letras del Tesoro en Dólares, a tasas que varían entre 2,80% y 3,1%, se informó en el Palacio de Hacienda.



La recepción de ofertas comenzará a las 10 del martes y finalizará a las 15 del miércoles 24, y la suscripción de estos títulos podrá realizarse tanto en dólares como en pesos al tipo de cambio correspondiente a la Comunicación "A" 3500 que se fije el martes.



Los instrumentos a licitar incluyen las Letras del Tesoro a 196 días, por u$s 400 millones, con un precio de suscripción de 985,19 dólares por cada 1.000 de valor nominal, lo cual representa una tasa nominal anual de 2,8%.



En tanto, en la licitación de las Letes a 364 días, también por u$s 400 millones, el precio de suscripción será de 970,01 dólares por cada 1.000 de valor nominal lo cual representa una tasa nominal anual de 3,1%.



La licitación se realizará por adhesión, es decir que a los fines de participar, deberán indicarse únicamente las cantidades que se desean suscribir expresadas en valor nominal. De acuerdo con los procedimientos de colocación para estas Letras, se adjudicarán primero las órdenes minoristas por hasta 50.000 dólares.



Podrán participar de estas operaciones personas físicas o jurídicas interesadas, debiendo a estos efectos dirigir sus manifestaciones de interés en tiempo y forma a través de los agentes de liquidación y compensación (integrales y propios) y agentes de negociación registrados en la Comisión Nacional de Valores (CNV).