Inédito: el Reino Unido anunció la creación del "Ministerio de la Soledad"

La primera ministra británica, Theresa May, anunció la creación de una Secretaría de Estado, dependiente del Ministerio de Cultura, Deporte y Sociedad Civil, para tratar el problema de la soledad, que afecta a más de 9 millones de personas, jóvenes y mayores, en el Reino Unido.



Según informó Downing Street, despacho oficial de la jefa de Gobierno, Tracey Crouch -de 42 años y actual secretaria de Deporte y Sociedad Civil- asumirá esta nueva función, que pretende actuar contra la soledad que "sufren las personas ancianas, los que han perdido a seres queridos y aquellos que no tienen con quien hablar".



Crouch continuará con la iniciativa impulsada por la diputada Jo Cox, asesinada en junio de 2016 tras recibir varias puñaladas y disparos de un hombre relacionado con la ultraderecha.



En un comunicado, May destacó que Cox reconoció el aumento del problema de la soledad en el Reino Unido e hizo todo lo que pudo para ayudar a los afectados.



La primera ministra confirmó que este proyecto continuará con el legado de Cox e indicó que trabajará con los diferentes actores relacionados con el problema para crear una estrategia de gobierno.



Se estima que la mitad de las personas de 75 años o más -cerca de dos millones en el Reino Unido- viven solas, muchas de ellas sin relacionarse con gente durante días e incluso semanas.



Crouch resaltó que Cox "se preocupó con mucha devoción" de este drama social, por lo que "honraremos su memoria solucionándolo, ayudando a millones de personas en el Reino Unido que se sienten solas".



El viudo de la exparlamentaria señaló, en su cuenta personal de la red social Twitter, que "una de las cosas más duras de perder a Jo es saber que habría podido hacer muchas cosas diferentes en este mundo".



"Aunque ella ya no esté aquí, sigue haciendo del mundo un lugar mejor", afirmó.