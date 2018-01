Madrid advirtió a Cataluña que frenará una investidura de Puigdemont

El gobierno español advirtió este jueves que adoptará "las decisiones que haga falta" para impedir la investidura del presidente catalán cesado Carles Puigdemont a distancia desde Bruselas o por delegación de voto como pretende.



Puigdemont "ha llegado al final del trayecto. Puede adoptar decisiones poco racionales, pero no puede ser presidente" del gobierno catalán, afirmó hoy la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría.



La vicepresidenta recordó que Puigdemont sería detenido al pisar territorio español ya que pesa en contra él una orden de busca y captura por un delito de rebelión por haber declarado la independencia de Cataluña. "Una persona que está huida de la justicia no puede ser candidata a nada", recalcó el ministro de Justicia, Rafael Catalá.



La legislatura catalana arrancó el miércoles con un independentista como presidente del parlamento y con el dilema de cómo investir presidente a Puigdemont, líder de la lista independentista más votada.



El nuevo presidente del parlamento, Roger Torrent, abrió consultas con los distintos grupos parlamentarios para ver qué candidato suscita más consenso a ser investido presidente y apuntó que si es Puigdemont "tendremos que hablar de cómo afrontar la investidura".



Los partidos independentistas revalidaron en las elecciones del 21 de diciembre la mayoría absoluta. Torrent no cerró la puerta a desplazarse a Bruselas para reunirse con Puigdemont y hablar con él sobre su eventual investidura, sesión que debe celebrarse antes del 31 de enero.



Los partidos catalanes de la oposición también se muestran contrarios a la investidura a distancia de Puigdemont.



Puigdemont y otros dos diputados electos que se encuentran con él en Bruselas solicitaron este jueves delegar su voto de cara a la sesión de investidura, petición a la que el presidente del parlamento de Barcelona deberá responder.



Rajoy, así como los partidos de la oposición en Cataluña, anunciaron que recurrirían al Tribunal Constitucional en caso de que se aceptara el voto delegado a Puigdemont.



Mientras, desde la cárcel, el ex vicepresidente Oriol Junqueras, en prisión preventiva desde el 2 de noviembre por un delito de rebelión por declarar la independencia en octubre, volvió a pedir al juez que le permita acudir a los plenos del parlamento catalán.



En su recurso, Junqueras advirtió que acudirá al Tribunal europeo de derechos humanos si el Tribunal Supremo español no le permite asistir a las sesiones de la cámara catalana.