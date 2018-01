Tras disolver por DNU la paritaria nacional, Macri recibió a Finocchiaro

El presidente Mauricio Macri recibió este jueves en Casa Rosada al ministro de Educación de la Nación, Alejandro Finocchiaro, luego del DNU que eliminó la paritaria nacional y que puso en pie de guerra a los gremios docentes.



El DNU modificó varias normas que estaban vigentes desde el 2007 y estableció, entre otras cosas, que cada gremio, tanto en el ámbito nacional como provincial, podrá estar representado únicamente por un miembro en las negociaciones por los salarios de los maestros.



Esto perjudica principalmente a CTERA, que hasta el momento contaba con cinco de los nueve integrantes de la mesa sindical en las paritarias, por lo que tenía amplia mayoría a la hora de tomar decisiones.



Ante esto, CTERA anunció que recurrirá a la OIT para denunciar el decreto presidencial.



Finocchiaro defendió el decreto, al asegurar que ese sindicato mantenía un funcionamiento "con una faceta más política que gremial" y destacó que con el ajuste automático del salario en un 20 % se "jerarquiza la profesión docente".



"Había un acuerdo político entre CTERA y el gobierno anterior que establecía que ese gremio tenía cinco representantes contra uno por el resto de los gremios", manifestó Finocchiaro.



"Esa mesa le daba a CTERA una mayoría automática y acallaba las voces de los otros. Eso no tenía basamento legal porque esto no es ni fue una paritaria", añadió el ministro.



Finocchiaro explicó que la ley se refiere a una mesa que debe definir un convenio marco con pautas generales pero que eso no constituye una paritaria, que sí requiere de una ley específica.



"No conozco ninguna paritaria donde quien arregle los sueldos no los pague. La Nación no paga salarios docentes. Con el ajuste automático del salario mínimo más del 20% estamos jerarquizando la profesión docente", indicó.



"Algunos gremios estaban reclamando desde diciembre la paritaria nacional. Lo que hicimos con el decreto es poner en claro que acá nunca hubo una paritaria nacional, por lo cual es algo que no nos pueden exigir", agregó.



Previo a la reunión con Finocchiaro, Macri recibió al ministro del Interior, Rogelio Frigerio, con quien evaluó un nuevo formato para su cartera, diseñado bajo la premisa de reducir el gasto en la administración nacional.



La propuesta de Frigerio se conocerá en un acto público, posiblemente encabezado por el Presidente y que presentará las modificaciones en todas las carteras del gobierno y sus respectivos ahorros.



Además de los cambios para el ministerio, Macri y Frigerio repasaron el estado de las más de 3.500 obras de viviendas e infraestructura, tanto urbana como hídrica, a cargo de esa cartera.