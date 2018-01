Spotorno: "El primer problema de Argentina es, fue y será el enorme gasto público"

El mayor logro del Gobierno del año pasado fue "lograr retomar el crecimiento económico, al tiempo que se redujo la inflación sosteniendo el programa de adecuación tarifaria" y el mayor desafío para 2018 es "el enorme gasto público y el déficit fiscal" según señaló Fausto Spotorno, economista de la consultora Orlando Ferreres y Asociados.



Para el año en curso, Spotorno visualiza que "si bien no va a ser una fuerte expansión (económica), lo cierto es que sería la primera vez en 7 años en el que observemos dos años seguidos de expansión".



Según las estimaciones de la consultora, el PBI crecería 2,5%, con un avance de 20% en los salarios que, de esta forma, se ubicarían por encima de la inflación. Asimismo, estima un crecimiento de la inversión llegando al 21% del PBI. Como uno de los errores cometidos en materia económica por parte del gobierno es que "hoy tenemos un gradualismo "más gradual" del que teníamos antes". A continuación el dialogo mantenido con ámbito.com.



P.: ¿Cuál fue el mayor logro en materia económica del 2017?



Fausto Spotorno: El mayor logro del 2017 fue lograr retomar el crecimiento económico, al tiempo que se redujo la inflación sosteniendo el programa de adecuación tarifaria. Es cierto que la inflación no alcanzó la meta esperada, pero quedó claro que no se necesita más inflación para crecer. Además la particularidad del crecimiento económico durante el 2017 es que se establecieron las bases para que la economía continúe creciendo en 2018. Si bien no va a ser una fuerte expansión, lo cierto es que sería la primera vez en 7 años en el que observemos dos años seguidos de expansión.







P.: ¿Cuál fue el principal error en materia económica del 2017?



F.S.: Desde el punto de vista puramente económico, el principal error fue haber pospuesto muchas de las medidas que había que tomar este año, por las elecciones de medio término. Así, la reforma tributaria, el acuerdo con las provincias, algunos aumentos de tarifas, cierto endurecimiento de la política monetaria, reducción de subsidios y otros gastos, mucho de ello se pospuso. De tal manera, que al final de año quedó un calendario muy recargado y muchas medidas se pasaron para el 2018. Lo cual está llevando a reforzar el gradualismo. Casi que hoy tenemos un gradualismo "más gradual" del que teníamos antes.



P.: ¿Cuál es el mayor problema en materia económica que enfrenta el gobierno de Macri para el 2018?



F.S.: El primer problema de Argentina, es, fue y será el enorme gasto público y el déficit fiscal. Para el 2018 el Gobierno debe bajar el déficit primario 1 punto del PIB y no tiene los ingresos del blanqueo. Por otra parte, debe aumentar las transferencias a provincias y reducir la presión tributaria. Ese el mayor desafío para el 2018, pero no es el único ni por asomo.