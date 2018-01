LATAM reabrió la paritaria: gremios levantaron las protestas y hay vuelos

Los cinco gremios aeronáuticos en conflicto paritario levantaron las asambleas y protestas previstas desde la 0 de hoy y durante todo el día en las terminales porteña Jorge Newbery e internacional de Ezeiza, luego que la empresa Latam Argentina se avino a reabrir la discusión salarial, por lo que los servicios serán "absolutamente normales" en ambas estaciones.



Lo confirmó el secretario de Prensa de la Unión del Personal Superior y Profesional de Empresas Aerocomerciales (UPSA), Marcelo Uhrich, uno de los cinco sindicatos aeronáuticos en conflicto por la paritaria. "Latam finalmente se avino a reabrir la discusión salarial, por lo que los gremios levantaron las protestas y asambleas previstas para hoy y, por lo tanto, los servicios serán normales", afirmó.



Los cinco sindicatos aeronáuticos habían decidido medidas de fuerza en el Grupo Latam Argentina a partir de la 0 de hoy, por lo que "los trabajadores de tierra, los tripulantes de cabina, los pilotos, técnicos y el personal superior no iban a garantizar los servicios", luego de vencidos todos "los plazos de la conciliación obligatoria y las respectivas instancias del diálogo paritario".



Esta noche hubo una extensa negociación entre los directivos de Latam y los representantes sindicales de los gremios -hasta bien entrada la madrugada- por lo que la UPSA y las Asociaciones del Personal Técnico Aeronáutico (APTA), del Personal Aeronáutico (APA), de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA) y de Tripulantes de Cabina de Pasajeros de Empresas Aerocomerciales (Atcpea) levantaron las asambleas y protestas decididas por el personal.



"Luego de vencidos todos los plazos conciliatorios (Ley 14.786) y las instancias de dialogo paritario, más allá de los tiempos legales, desde la 0 del viernes los gremios no garantizarán el normal funcionamiento de los vuelos", había dicho ayer Uhrich.



La paritaria en el Grupo Latam expiró el 31 de diciembre último y los plazos conciliatorios cayeron, por lo que hoy Latam se avino a reabrir la discusión, según una propuesta de los cinco gremios a partir de "las consecuencias de un conflicto por la intransigencia patronal, que no realizó una propuesta salarial superadora".



La firma había ofrecido una mejora de los haberes del 17%, que los sindicatos rechazaron de plano sobre la base de la necesidad de reconocer "la inflación de 2016/17", señaló Uhrich. La reapertura de la negociación paritaria y el momentáneo levantamiento del conflicto fueron confirmados por Uhrich y los propios voceros de Latam Argentina.