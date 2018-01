Ante las cámaras y en las redes sociales, Trump no pasó desapercibido

El año de Donald Trump en los medios no pasó para nada desapercibido. Tanto en la televisión como en las redes sociales, el presidente estadounidense suscitó polémicas por sus comentarios subidos de tono, referencias racistas y mensajes fuera de lugar. Tiene más de 46 millones de seguidores en Twitter, todo un récord, aunque se sospecha que muchos de ellos podrían ser cuentas inactivas o "usuarios fantasma".









A continuación un breve repaso de los deslices de @realDonaldTrump.





Un comentario sobre lo "conveniente" que sería el cambio climático en medio de las bajas temperaturas.





In the East, it could be the COLDEST New Year's Eve on record. Perhaps we could use a little bit of that good old Global Warming that our Country, but not other countries, was going to pay TRILLIONS OF DOLLARS to protect against. Bundle up! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 29 de diciembre de 2017

Another false story, this time in the Failing @nytimes, that I watch 4-8 hours of television a day - Wrong! Also, I seldom, if ever, watch CNN or MSNBC, both of which I consider Fake News. I never watch Don Lemon, who I once called the "dumbest man on television!" Bad Reporting. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 11 de diciembre de 2017

Why would Kim Jong-un insult me by calling me "old," when I would NEVER call him "short and fat?" Oh well, I try so hard to be his friend - and maybe someday that will happen! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 12 de noviembre de 2017

The Chinese Envoy, who just returned from North Korea, seems to have had no impact on Little Rocket Man. Hard to believe his people, and the military, put up with living in such horrible conditions. Russia and China condemned the launch. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 30 de noviembre de 2017

Meryl Streep, one of the most over-rated actresses in Hollywood, doesn't know me but attacked last night at the Golden Globes. She is a..... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 9 de enero de 2017

In 1960, there were approximately 20,000 pages in the Code of Federal Regulations. Today there are over 185,000 pages, as seen in the Roosevelt Room.



Today, we CUT THE RED TAPE! It is time to SET FREE OUR DREAMS and MAKE AMERICA GREAT AGAIN! pic.twitter.com/teAVNzjvcx — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 14 de diciembre de 2017

Does the Fake News Media remember when Crooked Hillary Clinton, as Secretary of State, was begging Russia to be our friend with the misspelled reset button? Obama tried also, but he had zero chemistry with Putin. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 12 de noviembre de 2017

...There is also something appropriate about keeping him in the home of the horrible crime he committed. Should move fast. DEATH PENALTY! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 2 de noviembre de 2017

Pocahontas just stated that the Democrats, lead by the legendary Crooked Hillary Clinton, rigged the Primaries! Lets go FBI & Justice Dept. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 3 de noviembre de 2017