Paritarias: Frigerio dice que "no será necesaria la cláusula gatillo"

El ministro del Interior, Rogelio Frigerio, consideró que en las paritarias de este año no será necesario incluir "cláusulas gatillo", ya que "tenemos una pauta inflacionaria revisada" del 15% para 2018.



Según el funcionario, "creemos en las paritarias libres, pero si tenemos una lucha contra la inflación todos los sectores tienen que actuar en consonancia. Lo lógico sería que la discusión paritaria tenga en cuenta esto".



En declaraciones a un canal de TV, Frigerio señaló además que la denominada "cláusula gatillo" es "un buen instrumento del que no hay que enamorarse", pero dijo que para las paritarias que se avecinan, no será necesario utilizarla. "Hoy el país tiene una pauta inflacionaria revisada", resaltó el ministro.



Y añadió: "No podremos derrotar a la inflación si no bajamos el déficit fiscal. Desde 2004 los recursos del Estado fueron mayores a los gastos. Hemos bajado el déficit fiscal con una economía creciendo que hace mucho no ocurría".



Esta semana, quien blanqueó públicamente el objetivo del Gobierno para las paritarias fue el jefe de Gabinete, Marcos Peña, cuando en conferencia de prensa dejó clara la línea que se bajó al resto del equipo del presidente Mauricio Macri.



"Las paritarias son libres. Lo que sí consideramos es que es muy importante que la sociedad se comprometa con esta meta del 15% y de entender que la lucha contra la inflación no es una cuestión solamente por parte del Gobierno, sino de todos los sectores, porque al final del día termina perjudicando a los sectores más vulnerables", dijo Peña.