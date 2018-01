A pesar que Racing se jugó por él, Centurión llegó al país le habló al hincha de Boca

En el día de su cumpleaños 25, Ricardo Centurión retornó al país para firmar con Racing y ponerse a disposición de Eduardo Coudet. Sin embargo, lo primero que hizo fue dejarle un mensaje al hincha de Boca, club donde estuvo hasta hace seis meses y con el que coqueteó hasta el pasado fin de semana.



"Para el hincha de Boca nada más que agradecimiento porque siempre me ha dado mucho cariño. Nunca imaginé que iba a entrenar en el corazón del hincha de Boca. Por ahí se sienten un poco traicionados, pero así es el trabajo de un jugador de fútbol", manifestó el volante.



Luego, Centurión habló de su llegada a Racing y recalcó el trabajo del manager Diego Milito para que se cierre el pase: "Fue uno de los que más insistió para que vuelva. Al principio estaba difícil. Estoy en casa, ansioso y ahora toca darlo por esta camiseta".



Racing poseía el 30 por ciento del pase y le adquirió el 70 por ciento restante el club de la primera división italiana en cuatro millones de euros, superando las ofertas del Málaga de España y Boca Juniors, que pretendían un préstamo.



"Se dio todo muy despacio porque no tenía la idea de volver. Creo que la insistencia de Milito y Coudet, fueron lo que hicieron que hoy este acá y tenga las ganas de vestir nuevamente esta camiseta que tanto me dio. Tengo ganas y ansiedad de entrenarme con mis nuevos compañeros y dar todo por esta casaca", añadió el jugador.



Tras jugar su primera etapa en Racing, entre 2012 y 2013, el delantero fue vendido al Genoa en donde actuó entre 2012 y 2014. Volvió a Racing y luego pasó a préstamo al San Pablo de Brasil desempeñándose allí entre 2015 y 2016, para posteriormente actuar en Boca entre 2016 y 2017, en donde fue campeón.