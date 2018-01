Conflicto entre dos grandes del mercado impactó en el dólar, que trepó quince centavos a $ 19,31

Los inversores y empresas se inclinaron este viernes por tomar cobertura tras conocerse la decisión de la Bolsa y Mercados Argentinos (BYMA) de dar de baja el contrato de interconexión con el mercado de futuros del dólar Rofex. Prueba de ello es que el dólar trepó quince centavos a $ 19,31 en bancos y agencias de la city porteña, de acuerdo al promedio que realiza ámbito.com.



De esta manera, el billete acumuló un alza de 29 centavos en la semana, que sólo registró un movimiento fuerte el martes cuando el dólar subió catorce centavos debido a que el mercado se anticipó a la baja de tasas de Lebac al 27,24% definida por el Banco Central tras el cierre de esa rueda.



El recorrido del minorista estuvo en sintonía con el segmento donde operan bancos y agentes del comercio exterior, donde la divisa subió 12 centavos a $ 19,013 con lo que acumuló en la semana una avance de 30 centavos. El Banco Nación cerró el tipo de cambio a $ 18,995 y el billete a $ 19,25 vendedor.



Además de las órdenes genuinas de compra de la divisa para el pago de importaciones, la demanda estuvo impulsada por empresas e inversores que se inclinaron por la cobertura ante una probable caída de la bolsa porteña debido a un problema de interconexión surgido entre las entidades bursátiles involucradas en Bolsa y Mercados Argentinos (BYMA) y los productos que se negocian a futuro en el sistema Rofex.



Fernando Izzo, de ABC Mercado de Cambios, comentó que "debido a este panorama complicado en el mercado doméstico, las empresas generalmente salen de sus operaciones en pesos y se pasan a la moneda dura, por lo que el dólar fue muy demandado en la rueda".



Los precios se movieron durante casi todo el desarrollo con un sentido ascendente que tuvo escasos momentos de interrupción en su corrección positiva. En este contexto, el volumen total subió un 9% de u$s 779 millones.

Los mínimos se anotaron en el arranque cuando se registraron operaciones en los $ 18,92, tres centavos por encima de los valores exhibidos en el cierre previo. Las órdenes de compra se hicieron sentir desde temprano e impulsaron subas de los precios que en los momentos de mayor intensidad compradora tocaron máximos en los $ 19,03. Con cierta irregularidad y esporádicas bajas, el tipo de cambio se mantuvo cerca de los máximos hasta el cierre.



"La leve recuperación del tipo de cambio experimentada del jueves se transformó en una fuerte suba en este jornada, resultando un avance de los precios que nuevamente lo acercaron a los máximos de enero ubicados algo por encima de los $ 19 pero todavía lejos de los máximos históricos anotados en diciembre del año pasado (a $ 19,27).



El analista de PR Corredores de Cambio, Gustavo Quintana, comentó que "la demanda por cobertura volvió a dominar el desarrollo de las operaciones y ha vuelto a instalar la sensación de volatilidad que por unos días el mercado había abandonado volviendo a un sendero de relativa estabilidad".



En el mercado de dinero entre bancos, el "call money" se operó a 27 %TNA y los "swaps cambiarios" se pactaron u$s 170 millones para tomar y/o colocar fondos en pesos para el lunes y martes próximos.

Mientras que, en el circuito secundario de Lebac, se pactaron el equivalente en pesos de u$s 845 millones, en el plazo más corto un 60% a 33 días a una tasa de 27,05%TNA y el resto en los demás plazos, siendo el más largo a 271 días a 25,40%TNA

En el mercado de futuros Rofex, donde se operaron u$s 466 millones, el 70% fue entre los plazos de enero a $ 19,119 y febrero a $ 19,439. El plazo más largo negociado fue marzo, que cerró a $19,7450 con una tasa de 20,3%TNA.



En la plaza paralela, por su parte, el blue subió cinco centavos a $ 19,69 y terminó la semana con una alza de quince centavos, según el relevamiento de este medio en cuevas del microcentro porteño. En tanto, el "contado con liqui" aumentó ayer apenas un centavo a $ 18,95.



Por último, las reservas del Banco Central bajaron el jueves 125 millones hasta los u$s 63.379 millones.