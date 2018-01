"Pity" Martínez no descartó abandonar River si aparece una buena oferta de Europa

El volante de River, Gonzalo Martínez, admitió que si llega una oferta para partir hacia el fútbol europeo la analizaría. Más allá de faltar una semana para que se reanude la Superliga, el enganche no descarta cambiar de aire.



"Si llega una oferta ahora, lo pensaría", reconoció el volante de River en diálogo con Olé. "Por el momento mi representante no me comunicó nada. Ya le pedí que cuando tuviera una oferta me avisara rápido", agregó.



Luego, aseguró que de irse de River no sería de la noche a la mañana y primero lo hablaría con el entrenador Marcelo Gallardo "por el respeto que le tengo a él y al club". "No queremos que se llegue a los últimos días con esa chance latente. Vamos a respetar a River", cerró.