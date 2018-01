Claves para entender las consecuencias de un "shut down" en EEUU

La Cámara de Representantes de EEUU sacó adelante una propuesta para otorgar fondos al Gobierno federal hasta febrero, y ahora la duda se concentra en el Senado, donde los republicanos cuentan con una exigua mayoría de 51 frente a 49.



La fecha límite es a medianoche de hoy viernes, con lo que se espera que el Senado vote a lo largo del día de hoy. La expectativa por saber si se logrará evitar el "shut down" o cierre parcial del Gobierno federal es grande.



El presidente Donald Trump anunció que no viajará a Florida, donde tenía previsto pasar el fin de semana para celebrar en su club privado su primer aniversario como mandatario, hasta que el Senado apruebe un acuerdo presupuestario.



A continuación, las claves para entender lo que significaría un "shut down":



•El conflicto



Los demócratas reclaman a los republicanos una solución a la legislación que protege de la deportación a unos 700.000 migrantes jóvenes, que fueron llevados a EEUU de forma ilegal cuando eran niños y que son conocidos como "dreamers".



Trump se inmiscuyó en la controversia con un tuit la mañana del viernes: "Se necesita el apoyo demócrata para que la medida sea aprobada en el Senado, pero ellos quieren inmigración ilegal y fronteras débiles ¿Habrá cierre del gobierno? ¡Necesitamos más victorias republicanas en 2018!".



Ningún presidente ha sufrido hasta ahora un "shutdown" cuando su partido controlaba las dos cámaras del Congreso. Trump sería el primero.



•Cierre del Gobierno



La frase es usada para referirse a la suspensión de todos los servicios no esenciales que dependen del Estado federal ya que el Gobierno está obligado a darle licencia sin sueldo a la mayoría de sus funcionarios. Sucede cuando el Congreso no aprueba la legislación para financiar el Gobierno central como suele hacer doce veces al año. El Gobierno ha cerrado 18 veces desde 1976.



•Consecuencias



Unos 800 mil funcionarios quedarán sin empleo y sueldo hasta que el Congreso vuelva a financiar el Gobierno. Solo se mantienen en sus puestos a los empleados esenciales.



•¿Qué deja de funcionar?



Los museos nacionales cierran sus puertas. También el zoológico de Washington DC, la capital, la Biblioteca del Congreso y los Archivos Nacionales.



Los parques nacionales generalmente cierran, pero la administración Trump ha asegurado, en una decisión sin precedentes, que permanecerán abiertos en lo posible si se produce un cierre de Gobierno, al igual que los monumentos al aire libre de Washington DC. Parques y monumentos que requieren la presencia de trabajadores, como las zonas de acampada, cerrarán.



•¿Cuándo fue el último "shutdown"?



Se produjo en 2013 bajo la presidencia del demócrata Barack Obama. Durante 16 días, la administración federal estuvo cerrada. En aquella ocasión, unos 800.000 de los 2,1 millones de trabajadores federales civiles se vieron afectados por la medida.



En aquel momento lo propició el Tea Party, el ala más conservadora del Partido Republicano, a cuenta de Obamacare, la reforma sanitaria del mandatario que combatieron durante años con uñas y dientes.