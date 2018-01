Respuesta oficial a la CGT y pistas sobre el futuro de la reforma laboral

El jefe de Gabinete, Marcos Peña, descalificó una declaración de dirigentes de la CGT contra las políticas del Gobierno nacional y apuntó contra el secretario general de los Gastronómicos, Luis Barrionuevo, por haber realizado, según dijo, "una amenaza mafiosa".



"Hay que contextualizarlo en quienes lo firmaron. Estaba Barrionuevo que realizó una amenaza mafiosa berreta al país, a la democracia", dijo Peña.



El jefe de ministros indicó en declaraciones a Radio Mitre que "la mayoría de los sindicatos han sido prudentes y responsables" y cuestionó la declaración dada a conocer este jueves.



Peña se refirió a declaraciones de Barrionuevo, quien la semana pasada había señalado: "A los sindicatos los atacaron los militares, (Raúl) Alfonsín, y (Fernando) De la Rúa y terminaron mal"..



El funcionario calificó de "berreta" la declaración de Barrionuevo y consideró que "a nadie le genera miedo" porque "son muchas décadas haciendo lo mismo". "La sociedad cambió, maduró y hay un límite a ese tipo de comportamientos", agregó Peña.



El Gobierno reaccionó así luego de que los exjefes cegetistas Hugo Moyano y Luis Barrionuevo encabezaron, junto a los miembros del triunvirato Juan Carlos Schmid y Carlos Acuña, una cumbre sindical en Mar del Plata tras la cual se difundió un duro documento contra las políticas del Gobierno, en el que reclamaron "la derogación" de la ley de reforma previsional y "paritarias sin tope", además de confirmar que no acompañarán la reforma laboral que la CGT había acordado con el oficialismo.



En el texto, los sindicalistas también rechazaron el "mega DNU" que el Gobierno firmó la semana pasada "particularmente en lo atinente a los temas laborales (inembargabilidad del sueldo, tal como rezan las resoluciones de la OIT), prohibición de disposición de los fondos del ANSeS para la timba financiera, desfinanciamiento del sistema de Seguridad Social), por ser notoriamente inconstitucional".



• Reforma laboral



Por otro lado, el jefe de Gabinete, Marcos Peña, confirmó lo que ámbito.com ya publicó esta semana: el Gobierno ya no apuesta a la reforma laboral tal como la ideó originalmente.



"No es de vida o muerte que sea una sola ley o varias leyes", afirmó Peña, quien destacó que "van a haber modificaciones normativas que el Congreso definirá".



El funcionario dijo que la reforma laboral puede dividirse en "varias leyes" pero que "lo que no podemos aceptar" es que no haya "cambios en un sistema laboral injusto y obsoleto".



"Esta idea del reformismo laboral va más allá de una reforma laboral", subrayó Peña, quien sostuvo que sobre esa ley "si el título ese evoca otro momento en el que parece que pierden los trabajadores volvamos a la mesa de trabajo para debatirlo".



Peña consideró que es urgente impulsar un "blanqueo laboral" y "mejoras en el sistema de capacitación" para incorporar a más personas al mercado laboral.



Por otra parte, el funcionario afirmó que la división en varias leyes podría ocurrir también con el proyecto de reforma política, que en 2016 obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados.



Peña recordó que en ese caso, la ley de paridad de género, que determina la misma cantidad de varones y mujeres en las leyes, se aprobó en forma separada.